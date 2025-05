De Rocío Osorno a Violeta Mangriñán, los mejores looks de las influencers en el primer día de la Feria de Abril

La Feria de Abril en Sevilla, ya luce en todo su esplendor, y como cada año, las influencers tampoco se la han querido perder pese a la polémica. Porque da igual que sea los Goya, que el Festival de Cannes, o la Feria, siempre las criticaran por ir a cualquier sitio. Ya sabemos, cosas de los haters y el postureo. Pero en esta jornada ya hemos podido ver a Rocío Osorno o Violeta Mangriñán lucir espectaculares con trajes de flamenca, y las dos con diseños de la firma de la sevillana.

“Vámonos pa’ la Feria, cariño mío". Pero no solo en Sevilla se habla de Feria de Abril, ya hace meses, que redes sociales se ha convertido en el centro del debate de cómo hay que ir vestida correctamente al Real, y no morir en el intento. De Victoria Federica a Lourdes Montes con Tana Rivera, o Eugenia Martínez de Irujo, nadie se ha querido perder este primer día para pasear y beber rebujito en las casetas del Real, y obviamente nosotras nos hemos fijado en los looks de nuestras famosas. Y también nuestras influencers favoritas.

Los primeros looks de las influencers en la Feria de Abril 2025

En esta Feria de Abril 2025, los diseñadores se han atrevido con paletas de colores más vibrantes y atrevidas. Los tonos tradicionales como el rojo, azul y blanco siguen siendo icónicos, pero se han añadido otros más audaces, como el mandarín, cobalto, y naranja, como hemos visto en este primer día de Feria de Abril 2025. Además, vuelven los trajes más tradicionales, los lunares, y casi trajes de Alta Costura. Aunque los lunares siguen siendo la estrella indiscutible de la moda flamenca, este año los diseñadores han incorporado estampados más innovadores y modernos que rompen con los convencionalismos.

Visto los primeros trajes de flamenca, solo estamos deseando poder ver con que looks nos sorprenden en Sevilla.