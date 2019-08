Rosalía agota este vestido de Pull & Bear y lo queremos de vuelta

El fenómeno Rosalía sigue imparable, no solo en la industria musical, también a en el sector de la moda con sus looks imposibles que no dejan indiferente. Esta vez ha optado por un vestido que podría llevar cualquier chica de su edad, y por eso la cantante lo ha agotado tan solo unas horas después de publicar la fotografía en Instagram.

Se trata de un sencillo vestido de flores de Pull&Bear que ya se ha convertido en viral. La intérprete de ‘Con altura’ mostraba una imagen suya trabajando en el estudio de grabación con una prenda que pertenece a la colección que lanzó junto a la firma de Inditex hace unos meses.

Los volantes, las zapatillas de plataforma, los pantalones de chándal, las prendas de pelito o los colores flúor son algunas de sus mayores señas de identidad, aunque Rosalía demuestra su eclecticismo allá por donde va.