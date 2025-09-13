Rosalía deslumbra con un vestido de efecto arrugado (y accesorio en tendencia) en el desfile de Calvin Klein en Nueva York

Rosalía sigue deleitando sobre el asfalto estadounidense con un nuevo estilismo para una ocasión especial. A lo largo de esta semana, la cantante catalana ha estado en boca de todos, gracias a su excelente selección de indumentarias para apoyar a Carlos Alcaraz en el US Open desde las gradas. Ahora, la historia se vuelve a repetir, pero cambiando totalmente de escenario. Nos situamos en el inicio de la Semana de la Moda de Nueva York, donde las invitadas más fashionistas del calibre como la artista, han desafiado las tendencias actuales con mucho, mucho y mucho estilo.

Ni más ni menos, Rosalía ha asistido al desfile de Calvin Klein tras convertirse en la nueva figura de su última campaña. Unas fotografías minimalistas donde aparece con los best sellers y una colaboración significativa, puesto que en una entrevista con Vogue se ha declarado amante de la firma desde su adolescencia. Esta corriente estética de la que estamos hablando se ha trasladado al look de invitada con el que ha acaparado todas las miradas en el front row del desfile, donde se ha mostrado sonriente y acompañada de Lily Collins, Emily Ratajkowski y uno de los actores más aclamados gracias a su interceptación en El verano en el que me enamoré, Christopher Briney.

El look minimalista de Rosalía en el desfile de Calvin Klein

Como decíamos, Rosalía lo ha vuelto a hacer. Si siempre le hemos identificado con un estilo cañero, así como rompedor, ahora mismo estamos viendo otra de sus facetas que nos está gustando mucho, como es el minimalismo. Y es que se ha convertido en una de las mejores invitadas del show de Calvin Klein en Nueva York con un vestido largo de efecto arrugado en tono piedra. Brinda un escote palabra de honor que comienza con un cuerpo de lo más original, protagonizado por grandes volúmenes irregulares que siguen de una falda de corte recto con volumen discreto gracias a este material del que hablamos. Para estilizar la figura, ha añadido un cinturón delgado a tono que aporta un giro distinto a la vestimenta, así como otorga un toque más coqueto y femenino. La cantante lo ha combinado con zapatos de tacón en negro, a juego con las gafas de sol, y pendientes de aro acabados en plata de lo más sutiles.

Rosalía en el desfile de Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York. Gtres

Una nueva tendencia a la que se ha sumado

No solamente ha llamado la atención su vestido, sino también uno de los accesorios con los que lo ha combinado. Estamos hablando de los pañuelos, un ítem que se ha convertido en todo un imprescindible desde este verano gracias a su versatilidad. Bien es cierto que en los últimos año ha habido un crecimiento de su uso en los looks, colocándolo tanto en el cuello como en el bolso, pero ahora ha experimentado toda una fiebre decorando tanto la zona de la cadera como nuestro cabello.

Y así lo ha utilizado Rosalía. Ha elevado el estilismo con un pañuelo en negro, a juego con los zapatos y creando un contraste armonioso, a modo de bandana. De esta manera, no solamente se ha sumado a una tendencia, sino que ha conseguido relajar y llevar este vestido a una faceta más casual.

Rosalía en el desfile de Calvin Klein en la Semana de la Moda de Nueva York. Gtres

En cuanto a términos de belleza, Rosalía ha escogido un resultado natural, pero con un claro énfasis en los labios perfilados con un tono granate. También, ha respetado el protagonismo tanto del vestido como del pañuelo dejando su cabello liso suelto.