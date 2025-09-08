Rosalía apuesta por el minimalismo más elegante para apoyar a Carlos Alcaraz en la conquista de su segundo US Open

La final del US Open 2025 no solo dejó un momento histórico para el tenis español con la victoria de Carlos Alcaraz frente a Jannik Sinner (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4), sino también un auténtico desfile de estilo entre las gradas de Flushing Meadows, en Nueva York. Una de las más esperadas era, sin duda, Rosalía, que volvió a acaparar todas las miradas con un look minimalista, sofisticado y perfecto para despedir el verano con estilo.

La cantante catalana, que siempre sabe cómo hacer de la naturalidad su mejor aliada, apostó por un vestido camisero blanco largo de líneas depuradas y silueta fluida que le aportaba un aire fresco, effortless y elegante. La prenda, confeccionada en algodón ligero, es un ejemplo de que, a veces, menos es más: un diseño atemporal que se adapta a cualquier ocasión, incluso a uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo.

Un look que mezcla tradición y tendencia

Para completar el estilismo, Rosalía añadió algunos detalles que marcaron la diferencia y convirtieron su conjunto en pura inspiración. Llevó un pañuelo rojo atado en la coleta baja, un gesto sencillo pero cargado de personalidad que, además, rinde homenaje a sus raíces flamencas. Este toque de color aportaba contraste al blanco impoluto del vestido y añadía un guiño divertido y trendy, muy en línea con su estética característica.

En cuanto al calzado, la artista optó por unos stilettos negros de punta fina, clásicos y elegantes, que estilizan la silueta y refuerzan la sofisticación del look. Para los accesorios, se decantó por un bolso shopper negro de piel estructurada, práctico y versátil, ideal para un día de larga jornada entre partidos. Como toque final, sumó unas gafas de sol ovaladas que le daban un aire misterioso y chic, muy propio de su estilo personal.

Rosalía, icono de moda también en el tenis

La presencia de Rosalía en la final del US Open no pasó desapercibida. La artista se dejó ver sonriente y cercana, saludando a los fans y posando para las cámaras antes de acceder al estadio. Su elección de un look sencillo pero cuidadosamente estudiado demuestra que la cantante domina el arte del minimalismo sin renunciar a su esencia.

En un momento en el que las tendencias viran hacia la sobriedad, Rosalía nos recuerda que un buen vestido blanco, combinado con accesorios clave y un detalle de color, puede convertirse en la fórmula perfecta para triunfar en cualquier ocasión.

Con esta aparición, la cantante reafirma su estatus como referente de estilo internacional, capaz de marcar tendencia sin necesidad de recurrir a excesos. Y lo hace, además, en un evento histórico: la final en la que Carlos Alcaraz conquistó su segundo título del US Open, consolidándose como uno de los grandes nombres del tenis mundial.