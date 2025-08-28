Un sí rotundo al vestido de lunares de Mary de Dinamarca: está rebajado, es tendencia y tiene un guiño a Letizia

Nada efímero, clásico y actualmente en máxima tendencia. Así definimos el vestido con el que ha deslumbrado Mary de Dinamarca durante la tercera jornada de su crucero de verano con Federico X. Como hemos estado comentando desde su inicio, se trata de una de las tradiciones más emblemáticas que consta de una gira oficial por distintos destinos del país a través del yate Dannebrog. Esta es la segunda vez que la casa real noruega se embarca en la aventura, desde que en enero de 2024 se proclamaron monarcas después de la reina Margarita. Desde entonces, no ha parado de demostrar que se trata de una de las royals europeas con mejor estilo.

No lo decimos nosotros, sino que lo demuestra Mary de Dinamarca en cada una de sus apariciones públicas en actos oficiales. De hecho, cuenta con más de un punto en común con la Reina Letizia, ya sea de manera intencionada o no. Entre ellos encontramos su amor por reciclar prendas de vestir, como pudimos comprobar durante el día de ayer con el vestido de flores que ya portó en 2024. Ambas no tienen miedo a dar una segunda, tercera o infinitas vidas a las piezas, pero dando un giro de 180 grados a su combinación e, incluso, convirtiéndolas en un estilo totalmente distinto. También, las monarcas comparten armario con sus hijas, como la chaqueta de tweed que la danesa cogió prestada de su hija Josephine. O las infinitas ocasiones en las que Letizia ha compartido vestidos de cuando Sofía o Leonor eran más pequeñas.

El vestido de lunares más en tendencia de Mary de Dinamarca

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca siguen su ruta y, esta vez, las editoras de moda hemos tenido que tomar verdaderamente atención a su atuendo. Mientras que se despedía de la ciudadania en el puerto de Hanstholm, deslumbraba con un vestido de lunares que no ha podido ser un acierto más seguro. Según las tendencias de otoño 2025, este estampado será uno de los más llevados de la temporada, entre otros, así como será visto en diferentes prendas, accesorios o calzados. Es decir, no solamente se limitará a los meses más calurosos como estamos acostumbrados, sino que también tendrá mucho de que hablar con unos cuantos grados menos.

Mary de Dinamarca con vestido de lunares. Instagram @detdanskekongehus

De su firma británica favorita, rebajado y que nunca pasa de moda

En especial, Mary de Dinamarca ha escogido un vestido de estampado de lunares de lo más sofisticado que actualmente podemos encontrar en una de sus firmas favoritas, ME+EM, rebajado a 645 euros en casi todas las tallas. De cuello redondo, pequeña abertura en la zona del escote, mangas ligeramente abullonadas con transparencias, cintura fruncida y falda holgada con movimiento sutil. Un look que ha combinado con un abrigo al tono por encima de los hombros, unos zapatos de tacón sensato de efecto 'piernas infinitas' y un moño para acentuar esa sensación de sofisticación.

Vestido de lunares, de ME+EM (rebajado a 654 euros)

Vestido de lunares. ME+EM

Mary de Dinamarca vuelve a acertar con este vestido de lunares de lo más sofisticado, favorecedor y que podrá sacar partido hasta la saciedad durante otoño, también. Una clara referencia al despliegue de atuendos de dicho print que también ha llevado Letizia a lo largo de la historia.