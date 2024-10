¿Sabías que Massimo Dutti tiene special prices? Estas son las prendas que ya me he comprado

El inicio de una nueva temporada suele significar añadir nuevas prendas al armario, o por lo menos en mi caso. Hay algo en la sensación de renovar el armario que me causa un placer de lo más satisfactorio. Y si además encuentro prendas rebajadas, pues aún mejor. La mayoría de vosotras probablemente conozcáis la sección de special prices de Zara, pero ¿sabíais que Massimo Dutti también la tiene? Yo me enteré el otro día y por supuesto no pude evitar añadir unas cuantas cositas a la cesta. De todas maneras necesitaba renovar la colección de jerséis y pantalones para otoño-invierno (o eso me he dicho a mí misma) y de paso hacerme con algunas de las tendencias de la temporada como una camisa con animal print o unos pantalones cargos.

Cada vez me interesa más encontrar esas prendas que, además de seguir las tendencias, tengan la versatilidad y la calidad suficiente para permanecer en mi armario temporada tras temporada. Y es ahí donde entra la magia de las secciones de special prices. Prendas en tendencia, a precios más bajos y, lo mejor disponibles todo el año sin las prisas y el caos de las rebajas tradicionales. Como editora de moda, sé lo importante que es construir un armario que mezcle piezas atemporales con tendencias clave, y en esta sección de Massimo Dutti he encontrado justo eso: calidad, estilo y una excelente relación calidad-precio. Renovar el armario ya no se trata solo de seguir las tendencias al pie de la letra, sino de hacer elecciones más inteligentes, buscando prendas que puedas llevar de múltiples maneras y que sigan siendo relevantes con el paso de las temporadas. Si quieres saber lo que una editora de moda ha añadido a su armario para empezar octubre, sigue leyendo, he aquí las 6 prendas de special prices de Massimo Dutti que tú también querrás en tu armario lo antes posible.

Jersey de punto perlado oversize, de Massimo Dutti (29,95 euros, rebajado un 50%)

Jersey de punto perlado oversize Massimo Dutti

Los jerséis oversize son un básico que todas deberíamos tener este otoño en el armario, ¿la razón?, se convertirán en esa prenda salvavidas que te pondrás a todas horas. Lo que me ha gustado de este es su tono verde aceituna tan en tendencia esta temporada. Ideal para los primeros días de frío.

Pantalón popelín cintura elástica, de Massimo Dutti (29,95 euros, rebajado un 50%)

Pantalón popelín cintura elástica Massimo Dutti

Unos pantalones funcionales y de lo más cómodos, en línea con las tendencias actuales, perfectos para teletrabajar o algún plan casual con amigas. Quedan a las mil maravillas con el jersey de punto en verde aceituna y unos zuecos de ante.

Top mezcla algodón cinturón lazada, de Massimo Dutti (29,95 euros, rebajado un 25%)

Top mezcla algodón cinturón lazada Massimo Dutti

Sin lugar a dudas, el punto es uno de los tejidos más socorridos de la temporada. Lo que me ha gustado de este top es su versatilidad, lo puedes usar como chaleco y llevarlo solo o con una camisa debajo para conseguir un aire más preppy.

Camisa cuello polo animal print, de Massimo Dutti (39,95 euros, rebajada un 30%)

Camisa cuello polo animal print Massimo Dutti

El animal print está en todas partes esta temporada desde chaquetas a zapatos y ahora también en mi armario. Si no eres muy de estampados salvajes como yo, prueba a combinarla con unos vaqueros y mocasines negros para aportar un toque de sobriedad que te encandilará.

Jersey punto oversize asimétrico, de Massimo Dutti (49,95 euros, rebajado un 25%)

Jersey punto oversize asimétrico Massimo Dutti

Otro jersey oversize, sí, pero en este caso asimétrico, ¿por qué?, las pasarelas dicen que estos cortes son de lo más en tendencia y además quedan fenomenal con vaqueros y botas muy altas, si te apetece algo más arriesgado, prueba a combinarlo con una minifalda de tablas en tonos grises.

Pantalón cargo fluido detalle lazos, de Massimo Dutti (59,95 euros rebajado un 25%)

Pantalón cargo fluido detalle lazos Massimo Dutti

Otra de las tendencias que más veremos por las calles estos meses son los pantalones cargo, si celebs como Carmen Lomana le han dado el sello de aprobación ¿quién se va a poder resistir a ellos? Si buscas un resultado elegante haz como Carmen y combínalos con una chaqueta tipo Chanel, si buscas algo con más personalidad, la camisa de animal print será la mejor solución.