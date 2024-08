Los pantalones fluidos (y fresquitos) de Sara Carbonero en Panamá tienen el color más tendencia de los próximos meses

Sara Carbonero está de viaje solidario en Panamá, y nos ha adelantado el color tendencia que no vamos a dejar de llevar este otoño 2024, el 'cherry red'. Hablar de color rojo, eso sí, es hacerlo de un amplio abanico de tonalidades y no todas se llevan igual. De hecho, ya parece haber una clara tonalidad favorita: el rojo cereza o cherry red. Sara Carbonero es embajadora de UNICEF desde 2019. En este tiempo, ya ha realizado un viaje solidario con la ONG y ahora ha comunicado en su Instagram que va a realizar el segundo, con el claro deseo de servir a las causas más desfavorecidas.

En su perfil de Instagram también realizó el anuncio de su actual viaje a un nuevo destino. Esta vez es solidario y su misión como embajadora de Buena Voluntad de UNICEF se encuentra en Panamá. Sara Carbonero se mostraba consciente de que lo que va a experimentar es "terriblemente duro y sobrecogedor" y se ha armado de valor para la tarea de visibilizar y documentar lo que allí vea. "Sé que será un viaje difícil tanto física como emocionalmente", y para este viaje nos ha dejado claro que los vaqueros de madre, con la camiseta de UNICEF y las Converse negras, no fallan. Son su uniforme de viaje, además de sus toques más boho como los collares o los pañuelos a la cabeza. Si las pasarelas auguraron, con el street style se afianza el éxito de este color y las mejores maneras de combinarlo, y Sara nos lo ha dejado claro con este nuevo look desde su viaje solidario con los pantalones fluidos más cómodos y fresquitos.

Sara Carbonero en su viaje solidario. @saracarbonero

Cherry red, la tonalidad de rojo que es tendencia este otoño 2024

El rojo cereza va a inundar nuestros looks este otoño, tomando paso al rojo, y Paula Echevarría ya se ha adelantado en agosto en su cumpleaños en Starlite Occident con un maravilloso vestido, y ahora Sara Carbonero con un estilismo más casual desde su viaje solidario. El éxito de este color no es casual, y no viene solo dado por haberse colado en algunas de las pasarelas de otoño-invierno más importantes e, incluso, aparecer en la colección de primavera 2024 de Gucci.