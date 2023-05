Sara Carbonero se ha ido de fiesta con amigas y nos ha recordado lo bien que sientan unos jeans de campana con alpargatas de cuña también de noche

Sara Carbonero vuelve a ser la reina de la noche madrileña, y después de unos meses sin verla salir de fiesta, se ha ido a disfrutar de la noche en la capital con un grupo de amigas y nos ha demostrado que un look casual de día también es perfecto para salir de fiesta. Porque mientras Vicky Martín Berrocal no se quita las New Balance, o Victoria Federica y Isabel Díaz Ayuso sus vestidos más bonitos, Sara Carbonero nos ha demostrado que se puede salir de fiesta con jeans campana, top de crochet y alpargatas de cuña y seguir brillando como solo ella sabe. Y para muestra, estas fotografías que ha compartido en sus Stories de Instagram de una de sus amigas influencers que hizo en su etapa en Portugal.

Nos pasamos la vida buscando los vaqueros que mejor sientan, y Sara Carbonero los ha encontrado. Porque los vaqueros campana son los que mejor sientan a cualquier edad y a cualquier tipo de mujer. Ya tengas 30 o 50 años, o seas una chicas bajita o alta, los vaqueros campana son los que más estilizan siempre. Sí el otro día nos recordaba que los vaqueros pitillo siempre son un básico del armario de las que más saben de moda y que nunca tenemos que dejar de llevarnos, hoy nos ha recordado el motivo por el cuál los pantalones vaqueros de campana son los que mejor sientan y más estilizan a las chicas más bajitas. Aunque, obviamente, también a las más altas. Por algo es uno de los favoritos también de Victoria Federica o Carmen Lomana. Porque son eternos en el armario de las chicas y mujeres que mejor visten, por eso nos acompañan todo el año, pero en primavera se vuelve uniforme con alpargatas de cuña, y Sara Carbonero nos lo ha dejado claro en su último look de Instagram.

Sara Carbonero de fiesta con sus amigas. @saracarbonero

Unos jeans campana que Sara Carbonero ha combinado con un top de crochet en tono dorado, cinturón de hebilla grande y sus inseparables alpargatas de cuña cuando vuelve el buen tiempo.