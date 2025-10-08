Sassa de Osma deslumbra en la noche de Madrid con el vestido estampado más elegante del otoño

Sassa de Osma volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes de la realeza europea. La diseñadora peruana asistió anoche a la segunda edición de los Premios Influencia Hispana 2025, celebrados en Madrid, acompañada de su marido, Christian de Hannover, en una aparición que llega justo después de que se hiciera pública la ruptura de su suegro, Ernesto de Hannover. Sin embargo, la pareja mostró total serenidad y complicidad durante la velada, convirtiendo el evento en una auténtica cita familiar.

Un día de cultura y moda para Sassa

Horas antes del evento, Sassa visitó la exposición Ecos del arte del virreinato del Perú, en el Instituto Valencia de Don Juan, donde se exhiben trece piezas del Museo Pedro de Osma de Lima, una pinacoteca perteneciente a su familia paterna. La diseñadora celebró este encuentro cultural a través de sus redes sociales, en una jornada que culminó con su esperada aparición en los premios de la Hispanidad.

El look de Sassa. Gtres

El look más sofisticado de la noche

Para la ocasión, Sassa de Osma optó por un vestido largo de su propia firma, Philippa 1970, la marca que comparte con su socia Philippa Braghieri y que se ha convertido en un referente entre las celebrities y las invitadas más elegantes. El diseño, disponible en El Corte Inglés por 390 euros, lleva el nombre Catalina y combina una base beige con un delicado estampado paisley en azul marino, logrando un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo.

El look de Sassa. GTRES

El vestido, de mangas largas, cuello alto con lazo y falda fluida hasta los pies, aporta un aire de sofisticación atemporal, muy en línea con el estilo sobrio y refinado que caracteriza a Sassa. La diseñadora completó el look con un bolso de raso azul marino y un maquillaje natural que resaltaba su luminosidad.

Una velada familiar y significativa

Durante el evento, la esposa de Christian de Hannover posó para las cámaras, mientras que él prefirió mantenerse en un segundo plano, acompañándola discretamente. Ya en el interior, Sassa ocupó un lugar en primera fila junto a Lavinia Valbonesi, primera dama de Ecuador, mientras que su marido se sentó justo detrás, junto a los hermanos de la diseñadora: Felipe, Vasco y Juan Manuel de Osma.

La cita se convirtió así en una reunión familiar marcada por la elegancia, el apoyo mutuo y el estilo. En un momento especialmente delicado para la familia Hannover, Sassa de Osma volvió a brillar con su serenidad habitual, reafirmando su posición como una de las royals con más clase del panorama internacional.