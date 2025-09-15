Sassa de Osma arriesga (y gana) con las botas más originales de Dior de más de 2.000 euros

Sassa de Osma lo ha vuelto a hacer: con la elegancia que la caracteriza y ese estilo innato que la convierte en una de las royals más influyentes de la moda, ha sorprendido con un look que combina clasicismo y vanguardia a partes iguales. En su última aparición, la esposa de Christian de Hannover ha apostado por unas botas de Dior que, lejos de ser un simple complemento, se convierten en el verdadero epicentro de su estilismo. Un diseño rompedor, con sello couture, cuyo precio supera los 2.000 euros y que ya se perfila como uno de los grandes objetos de deseo del otoño.

El poder de un accesorio único

El look de Sassa de Osma partía de una base sofisticada y minimalista: una blazer de corte estructurado, camisa satinada en negro y un corsé que aportaba un guiño atrevido y femenino. Pero el verdadero golpe de efecto llegó con el calzado. Se trata de las botas Dior Century, confeccionadas en piel de becerro negra con estampado que imita el cocodrilo, un acabado que añade textura y lujo a cualquier conjunto.

Este modelo, presentado en el desfile Otoño-Invierno 2025/2026 de la maison francesa, se aleja de las clásicas botas de caña alta para incorporar un diseño con puntera afilada y tacón cónico de 9 cm, que estiliza la silueta al instante. Además, el detalle de la abertura delantera, inspirada en las polainas ecuestres, les otorga un aire innovador sin perder la esencia atemporal de Dior.

Un lujo que se refleja en los detalles

El precio de estas botas, 2.090 euros, confirma que no son un accesorio al alcance de todos, pero también explica por qué se han convertido en un auténtico capricho de coleccionista. No solo por los materiales —piel de becerro y cordero de máxima calidad, con plantilla de piel de vaca—, sino también por los acabados: el cierre trasero con cremallera, la firma CD en metal plateado rescatada de los archivos históricos de Dior y la suela con el símbolo de la estrella de la suerte de Christian Dior.

Botas. Dior

Cada detalle está pensado para elevar el diseño a una pieza de alta moda, perfecta para quienes buscan ir más allá de las tendencias y construir un armario con piezas icónicas.

La elección de Sassa de Osma

La royal peruana sabe cómo combinar piezas arriesgadas sin caer en el exceso. En este caso, equilibró el carácter llamativo de las botas con prendas en tonos sobrios y cortes clásicos, logrando un look que es, al mismo tiempo, sofisticado y rompedor. Una apuesta que refleja su habilidad para llevar las tendencias más exclusivas de la pasarela a la calle, sin perder naturalidad ni frescura.

Sassa de Osma confirma así su lugar como referente de estilo internacional, demostrando que, a veces, el verdadero éxito está en arriesgar con piezas inesperadas. Y si el riesgo viene de la mano de Dior, la victoria está prácticamente asegurada.