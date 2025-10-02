Sassa de Osma convierte el Lady Dior amarillo en el accesorio estrella del front row de Dior

La Paris Fashion Week se ha convertido en el epicentro de la moda internacional, y el debut de Jonathan Anderson al frente de Dior ha sido uno de los momentos más comentados de la temporada. Entre las invitadas más elegantes del esperado desfile, celebrado en el Jardín de las Tullerías, destacó Sassa de Osma, que volvió a reafirmar su estatus como una de las royals con más estilo del panorama europeo.

La princesa de Hannover eligió un conjunto de chaqueta y falda de tweed gris marengo, una apuesta sobria y atemporal que reflejaba a la perfección el ADN clásico de la maison francesa. El traje, de silueta estructurada y líneas limpias, estaba formado por una chaqueta entallada con detalles de cierres joya y bolsillos de inspiración retro, combinada con una falda plisada que aportaba movimiento y feminidad al look.

El accesorio estrella: el Lady Dior en amarillo

Aunque el traje en tono oscuro irradiaba sobriedad, Sassa Osma decidió dar un giro inesperado al estilismo con un accesorio vibrante: un bolso Lady Dior en amarillo intenso, cubierto de apliques florales en relieve que lo convertían en una pieza casi escultórica. Este contraste cromático no solo iluminó el conjunto, sino que también mostró la habilidad de la royal para arriesgar con pequeños detalles sin perder su elegancia característica.

Lady Dior amarillo. @sassadeosma

El Lady Dior, uno de los bolsos icónicos de la firma, ha sido reinterpretado esta temporada bajo la mirada de Jonathan Anderson, y Sassa de Osma fue una de las primeras en lucirlo en público. El accesorio se convirtió en el centro de todas las miradas y aportó un aire fresco y contemporáneo a un look marcado por el clasicismo.

Un look Dior de los pies a la cabeza

La princesa completó el estilismo con zapatos de tacón negros de acabado acharolado, que reforzaban la línea sobria del conjunto, y un peinado liso con raya al medio que subrayaba la naturalidad de su estilo. Su maquillaje fue igualmente discreto, con una piel luminosa, labios en tonos nude y cejas definidas, manteniendo la coherencia con un look de inspiración parisina clásica.

Sassa de Osma, icono de elegancia discreta

No es la primera vez que Sassa de Osma brilla en el front row de Dior. La royal peruana-alemana ha construido una relación cercana con la maison, que siempre la incluye entre sus invitadas más destacadas. Su estilo se caracteriza por la sobriedad, la discreción y un gusto impecable por las siluetas clásicas, rasgos que vuelven a situarla como referente de elegancia atemporal.

En esta ocasión, su presencia en el debut de Anderson subraya también el papel de las royals en el universo de la moda, donde Sassa se ha ganado un lugar propio gracias a su estilo coherente y siempre acertado.

La combinación de un traje de tweed en gris con un bolso Lady Dior en amarillo vibrante fue la fórmula perfecta para demostrar que lo clásico y lo moderno pueden convivir en un mismo look. Una lección de estilo que refuerza, una vez más, por qué Sassa de Osma es considerada una de las mujeres más elegantes de Europa.