De Christian de Hannover a Konstantin de Bulgaria: La realeza celebra la influencia hispana

A una semana del 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad, Madrid volvió a vestirse de gala para acoger la segunda edición de los Premios Influencia Hispana, un encuentro concebido, en palabras de la organización, «para resaltar y potenciar lo que nos une como hispanos: nuestras raíces, nuestra lengua y nuestra cultura».

La cita, que ya se perfila como una de las más relevantes del calendario social previo a la Fiesta Nacional, nació con el propósito de reconocer a las figuras públicas que, desde distintos ámbitos, han contribuido a fortalecer los lazos que unen a la comunidad latina a ambos lados del Atlántico.

Aunque estaba confirmada la asistencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la líder popular tuvo que cancelar a última hora debido al derrumbamiento de un edificio en pleno centro de la capital, donde se personó apenas minutos después de conocer el suceso. Aun así, el elenco de autoridades y rostros conocidos fue digno de la importancia de la velada.

«Nos encontramos en el marco actual, sobre todo en Madrid y otras grandes capitales, en un momento de mucha diversidad cultural que creo que hay que ensalzar. Hay que reforzar ese puente con toda la cultura hispana, porque nos unen tantísimas cosas… Además, yo, como mitad argentina, no podía faltar a una noche como esta», comentó a este diario Carolina Trillo, hija de la cantante Encarna Salazar y del productor Mauricio Trillo.

Encarna Salazar y su hija, Carolina Trillo Gtres

Entre los asistentes más reconocibles figuraban Juan Magán, José Mercé, Custo Dalmau, Vicente del Bosque, el chef Mario Sandoval y el príncipe Konstantin de Bulgaria, quien acudió en representación de su familia y en apoyo a su sobrino Simeón de Bulgaria, hijo de la princesa Kalina y Kitín Muñoz. «Esta noche le dan un premio a mi cuñado, pero lo recoge su hijo, y quería venir a estar con él. Está un poco nervioso, porque acaba de cumplir 18 años y es su primera vez posando ante los medios. La verdad es que a mí también me cuesta», confesó entre risas el hijo del último zar de Bulgaria. No exageraba: su joven sobrino posó brevemente ante los focos, con una timidez encantadora, antes de excusarse con un escueto «en otro momento».

Vicente del Bosque, Nuria March, José Manuel García-Margallo y José Mercé Gtres

Pero los príncipes búlgaros no fueron los únicos con sangre azul que se dejaron ver. Discretos y evitando el photocall, Christian de Hannover y Sassa de Osma también asistieron al evento, rehusando –una vez más– el juego mediático. La presencia del hijo de Ernesto de Hannover, cuya reciente separación de Claudia Stilianopoulos salió a la luz esta misma semana, no pasó desapercibida, aunque su hermetismo fue absoluto. Más afable suele mostrarse su esposa, Sassa, icono de estilo y discreción, pero anoche tampoco quiso hacer declaraciones: tras ser fotografiada, se dirigió directamente a su asiento en la grada, junto a su marido.

Christian de Hannover y Sassa de Osma Gtres

Con luces tenues, acentos diversos y un ambiente de celebración tranquila, la gala reafirmó que la influencia hispana no entiende de fronteras, y que Madrid, una vez más, se consolida como el epicentro de esa sofisticada mezcla de elegancia y raíces que nos unen.