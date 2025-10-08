Yolanda Díaz se apunta al estilo francés con las merceditas burdeos que aman las parisinas

Yolanda Díaz tiene claro que el poder también se viste con estilo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha vuelto a conquistar con un look elegante y natural que refleja a la perfección su personalidad: cercana, moderna y siempre impecable. En su último vídeo con motivo del Día Mundial del Trabajo Decente, la política gallega aparece en su despacho con un estilismo que parece sacado directamente de las calles de París.

La blazer azul marino con raya diplomática, su nueva aliada

En esta ocasión, Yolanda Díaz ha apostado por una blazer azul marino de raya diplomática, una prenda clásica del armario masculino que ella adapta con un aire relajado y contemporáneo. Combinada con una camiseta blanca básica y unos vaqueros rectos, consigue ese equilibrio perfecto entre formalidad y frescura, demostrando que se puede vestir con autoridad sin renunciar a la comodidad.

El tejido con finas líneas verticales estiliza la silueta y aporta ese punto sofisticado propio de los trajes ejecutivos, mientras que el corte ligeramente oversize le da un toque desenfadado. Un guiño a las “working girls” francesas que dominan el arte de combinar prendas clásicas con actitud relajada.

Las merceditas burdeos, el toque parisino más buscado

Pero si hay algo que se lleva todo el protagonismo en su look son sus merceditas burdeos de charol, ese zapato de aire retro que ha conquistado a las parisinas y que este otoño se convierte en un imprescindible. Con tacón bajo y pulsera al empeine, aportan feminidad y elegancia sin necesidad de renunciar al confort.

El color burdeos, intenso y sofisticado, combina a la perfección con el azul marino de la blazer y el denim, creando un conjunto armónico y con mucha intención. Un contraste sutil que refleja el gusto refinado de Yolanda Díaz y su habilidad para reinterpretar los básicos con un aire moderno.

El uniforme de la mujer actual

Con este look, Yolanda Díaz demuestra que la elegancia no depende de las marcas, sino de cómo se combinan las prendas. Su mezcla de americana de raya diplomática, jeans y merceditas francesas resume el nuevo uniforme de la mujer actual: práctica, segura de sí misma y con un punto chic.

Las merceditas burdeos ya se han convertido en el zapato del otoño, y firmas como Sézane, Carel o Repetto las reeditan cada temporada por su éxito entre las parisinas. Ahora, también se pueden encontrar en Zara, Massimo Dutti o Mango, listas para quienes quieran copiar el estilo francés de la ministra más elegante del Gobierno.