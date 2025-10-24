Serena Williams se viste de rojo España para conquistar los Premios Princesa de Asturias 2025

Oviedo se tiñó de glamour este viernes con la llegada de Serena Williams al Teatro Campoamor. La deportista estadounidense, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, se convirtió en una de las grandes protagonistas de la alfombra azul gracias a un look que combinó elegancia, poder y magnetismo a partes iguales.

La tenista —retirada oficialmente desde 2022— volvió a demostrar que, incluso lejos de las pistas, sigue siendo una auténtica fuerza de la naturaleza. Frente a una multitud que la aplaudía entre gaitas y banderas, Serena apareció enfundada en un vestido rojo de corte sirena, una elección que simbolizó a la perfección su carácter apasionado y su presencia imponente.

Un diseño escultural en tono pasión

El vestido, de un solo hombro y silueta ajustada, realzaba su figura atlética con un sofisticado drapeado que aportaba textura y movimiento. El tejido, con un ligero brillo satinado, añadía un toque de luz que contrastaba con la alfombra azul del Campoamor, creando una de las imágenes más potentes de esta edición.

Serena Williams. Gtres

La elección del rojo, un color que históricamente transmite fuerza, liderazgo y confianza, no fue casual: Serena se vistió literalmente de poder en una jornada en la que recibió uno de los reconocimientos más prestigiosos de Europa.

Melena suelta y joyas discretas

Completó su look con una melena rubia, que parece una peluca, con ondas suaves al estilo Old Hollywood, un guiño al glamour clásico que tanto le favorece. En cuanto a los complementos, optó por la sobriedad: pendientes brillantes, una pulsera dorada y un anillo discreto fueron suficientes para acompañar un estilismo donde el vestido era el absoluto protagonista.

Serena Williams. Gtres

Su maquillaje, en tonos neutros con labios rosados y piel luminosa, realzó su belleza natural y aportó equilibrio al conjunto.

Del blanco troquelado al rojo pasión

Ante de acaparar todos los flashes en la alfombra azul, la deportista ha sorprendido en la audiencia con los Reyes con un look blanco troquelado, apostando por una elegancia escultórica que contrastó con la energía vibrante de la mañana.

La Familia Real recibe a los Premiados Princesa de Asturias 2025 Raúl Terrel Europa Press

Con este doble despliegue de estilo —rojo vibrante por fuera, blanco etéreo por dentro—, Serena Williams firmó una auténtica lección de presencia y sofisticación. Una vez más, demostró que su magnetismo va mucho más allá del tenis: en Oviedo, jugó su mejor partido en clave de moda.