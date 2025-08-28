Solamente necesitamos unas sandalias planas elegantísimas, como las de Carmen Lomana, para la vuelta a la rutina

Indiscutiblemente, cuando hablamos de sofisticación nos estamos refiriendo a la mismísima Carmen Lomana. Lo cierto es que tiene la habilidad por adaptar cada una de las tendencias del momento a su fiel estilo clásico y elegantísimo. No cabe duda de que uno de los calzados más llevados durante este verano han sido las sandalias planas de estilo griego, las grandes protagonistas de su último look que hemos descubierto en Instagram. Pero, su modelo favorito hasta ahora no es cualquiera, sino con uno que luce un aire francés y cercano al lujo.

Carmen Lomana todavía está disfrutando de los últimos días del verano en uno de sus destinos españoles favoritos de siempre, Marbella. Dicha ciudad andaluza ha acogido su maleta de vacaciones repleta de prendas de vestir, accesorios o calzados que no han dejado indiferente a nadie. Es más, han sido dignos de comentar en cada uno de nuestros artículos de Lifestyle de La Razón. Esta vez no iba a ser menos, puesto que además de ser un diseño totalmente cómodo y versátil, cumple con los que requisitos que lo convierte en un must have nada efímero: minimalista, atemporal y con la máxima capacidad de combinación.

Así son las sandalias más clásicas y elegantísimas de Carmen Lomana

El modelo elegido por la celebridad es de la firma estadounidense Tory Burch, que destaca por brindar modelos clásicos (pero, algunos de ellos con un toque innovador), elegantes y confeccionados de alta calidad. Se trata de unas sandalias planas de dedo que incorporan una banda ancha de estampado de rayas en blanco y marino situado en el empeine y están decoradas con un detalle circular metálico acabado en dorado. La mala noticia para las que han tenido un flechazo con este diseño es que no está actualmente disponible. Pero, la buena noticia es que se encuentran un sinfín de modelo similares a este que pueden hacerte la misma función estilística.

Carmen Lomana en Marbella. Instagram @carmen_lomana

Vestido + sandalias planas: la fórmula favorita de la celebridad

Carmen Lomana ha seguido el estilo minimalista y sofisticado con un little black dress que no puede faltar en ningún fondo de armario. Hablamos de un vestido negro corto de doble tirante y escote en pico que luce una falda ligera con un movimiento sutil. Pero eso no es todo, puesto que en relación con los accesorios ha optado por los colores más llamativos con bolso de mano en fucsia, collar largo de abalorios, pendientes de acabado en plateado y gafas de sol clásicas.

Todo ello presumiendo de cabello suelto desenfadado de una manera muy estilosa. En definitiva, Carmen Lomana ha vuelto a ser nuestra consejera de la moda con estas sandalias planas que siempre permanecerán en el vestidor.