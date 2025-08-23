Carmen Lomana deslumbra con el uniforme de verano más elegante para una jornada en barco

No hay verano en Marbella que se precie sin un paseo en barco surcando el mar de Alborán, y por supuesto no se podía acabar el mes de agosto sin que viéramos a Carmen Lomana derrochando estilo a bordo. Desde los bañadores más glamurosos, pasando por vestidos ligeros para noches de concierto hasta las sandalias que elevan cualquier look, el armario de la socialité en su casa de verano no deja de deleitarnos con combinaciones que destilan sofisticación por donde se miren.

Este verano Carmen ha cumplido 77 años, pero una vez más, sigue demostrando que la edad es solo un número y que es uno de los iconos de estilo más importantes del panorama nacional por algo. Elegante como ninguna otra, la socialité siempre sabe como convertir cualquier plan en una pasarela de moda improvisada. El último escenario donde hemos comprobado su innata elegancia ha sido a bordo de un barco para una nueva jornada de relax veraniega en Marbella.

El uniforme de verano ideal para una jornada en barco

Con ese carácter disfrutón que la caracteriza y con toda la naturalidad posible, así ha posado la socialité para una tarde de alta mar. Y es que si eres una diva del glamur como ella, sabes que incluso surcando los mares el estilismo también cuenta. Aunque en otras ocasiones optara por caftanes relajados o maxi pareos, en esta ocasión solo ha necesitado un bikini blanco para convertirse en la reina de los mares. Este tipo de traje de baños han sido uno de los más repetidos en los looks playeros de Carmen, y no nos extraña, son la opción perfecta para elevar (y presumir) de bronceado algo que a la socialité le fascina hacer durante los meses de verano.

El look de Carmen Lomana. @carmenlomana

La hemos visto con diseños de aire retro emulando a las viejas glorias de Hollywood en los 70, con tanta clase que parecía transportarnos a una película en blanco y negro, pero esta vez el minimalismo ha sido el elegido para convertir la tarde en barco en un despliegue de estilo. Y es que, cuando eres Carmen Lomana cualquier excusa es buena para derrochar buen gusto. Además de presumir de bronceado, no hemos podido evitar fijarnos en el abdomen plano de esta y como el bikini de estilo triángulo se convierte en toda una declaración de intenciones.

Para acompañar el top triángulo, Carmen ha elegido unos shorts de corte relajado también en blanco y con un estampado de estrellas de mar muy veraniego. Las gafas de sol redondas y los collares de cuentas han redondeado un look que podríamos definir como el uniforme de verano más elegante para una jornada de barco. Palabra de Carmen Lomana.