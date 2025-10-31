Susanna Griso deslumbra con el top que podría llevar hasta una novia moderna (y que anticipa su boda de verano)

Susanna Griso ha vuelto a demostrar que su estilo es sinónimo de elegancia natural y discreta sofisticación. La periodista, que será una de las novias más esperadas del próximo verano, reapareció en la alfombra verde de los Enjoy Aena Awards 2025 con un look impecable que podría inspirar hasta a una novia moderna.

El evento, celebrado en Madrid, reunió a numerosas personalidades del sector empresarial y mediático, pero fue Griso quien acaparó todas las miradas gracias a un estilismo tan sencillo como impactante: un top palabra de honor con maxi flor blanca, combinado con pantalones negros tobilleros y sandalias de tiras.

El top más romántico (y favorecedor) del otoño

El diseño, de líneas arquitectónicas y espíritu minimalista, recordaba a los vestidos de novia de nueva generación: limpios, con volumen controlado y un toque escultórico. El detalle de la flor XXL en el escote aportaba dramatismo y feminidad, equilibrando el conjunto con una silueta que realzaba los hombros y el bronceado natural de la periodista.

El look de Susanna Griso. Instagram @susannagrisooficial

El binomio blanco y negro, clásico y siempre infalible, reforzaba su imagen elegante y moderna, ideal para un evento nocturno sin caer en los excesos. Las sandalias de tiras finas en negro, junto con su melena suelta con ondas suaves, completaban un look atemporal con un toque romántico que podría inspirar a muchas invitadas (y novias no convencionales).

Una novia con estilo propio

A pocos meses de su boda, Susanna Griso parece haber encontrado su fórmula perfecta: prendas sobrias, detalles de autor y un aire sereno que irradia confianza. Este look no solo confirma su dominio del estilo elegante, sino que parece un adelanto de la estética que podría lucir en su gran día.

Sin recurrir a adornos innecesarios, la periodista brilla con ese tipo de sencillez que solo domina quien tiene seguridad y criterio. Su elección transmite modernidad, naturalidad y una elegancia sin esfuerzo que la sitúa entre las mujeres más estilosas del panorama mediático español.

Elegancia atemporal para una noche de premios

Presentadora de la gala, Griso volvió a conquistar la alfombra con una mezcla perfecta de minimalismo y glamour contemporáneo, muy en línea con las tendencias actuales que apuestan por el equilibrio entre lo clásico y lo actual.

Con este look bicolor y un top digno de pasarela nupcial, Susanna Griso firma una de sus apariciones más inspiradoras y deja claro que, tanto dentro como fuera de los platós, su elegancia no entiende de modas pasajeras.