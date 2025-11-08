Susanna Griso tiene el look boho perfecto para derrochar estilo en la oficina en noviembre

Si la bajada de temperaturas te ha dejado sin muchas ideas para ir a la oficina en este mes de noviembre te presentamos la solución a esos dolores de cabeza, firmada y aprobada por una mujer que sabe muy bien de lo que hablamos, Susanna Griso, y es que la presentadora de "Espejo Público" ha vuelto a llamar nuestra atención fashionista con un look que lo tiene todo para convertirse en el uniforme más estiloso y sin esfuerzo del mes.

Y como no podía ser de otra manera se trata de un outfit muy bohemio, sí, una de las corrientes favoritas por las que más saben de moda durante las últimas temporadas, solo hay que darse un paseo por las calles para darnos cuenta de que al estilo boho ya no hay temporada que se le resista, si antes brillaba en primavera o verano con maxivestidos fluidos ahora también lo hace en los meses más fríos del calendario. Gran parte de esta culpa la tiene Chemena Kamali, la diseñadora alemana al frente de Chloé desde 2023, que ha convertido a la "maison" en la referencia indiscutible del boho más sofisticado.

El estilo boho también conquista las oficinas este otoño 2025

Romántico, femenino y con ese aire relajado tan característico, el estilo boho se ha adaptado con maestría al contexto laboral. Los tejidos vaporosos, los lazos, los volantes y las blusas con caída son ahora protagonistas de looks de oficina que combinan elegancia y comodidad. Si hace unos años el dress code pedía estructuras rígidas, hoy las expertas prefieren prendas que acompañen el movimiento sin perder un ápice de estilo. Y en esta ecuación, las blusas de inspiración bohemia se han convertido en la pieza estrella.

La lección de estilo de Susanna Griso que las mujeres +50 copiarán en noviembre

Susanna ha encontrado en este look el equilibrio perfecto entre lo bohemio y lo sofisticado. La presentadora ha apostado por una blusa verde con volantes en cascada en la parte del escote y mangas 3/4 de corte amplio, una pieza fluida que aporta movimiento y feminidad, combinada con unos vaqueros con acabado desgastado, de talle alto y corte ancho, o lo que es lo mismo, uno de los grandes aliados de estilo de las mujeres +50 por su capacidad de estilizar la silueta y aportar comodidad sin renunciar al estilo.

Para completar su outfit, añadió un cinturón de inspiración "cowgirl", de diseño ancho, color marrón y hebilla dorada un accesorio que rompe la sobriedad del conjunto y le aporta ese aire despreocupado tan característico del estilo boho. Un look sencillo, pero lleno de intención, que demuestra una vez más que el verdadero estilo como ese que Susanna luce día sí y día también, a través de la pequeña pantalla, reside en saber equilibrar tendencias y estilo personal.