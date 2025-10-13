Tana Rivera copia el vestido más tendencia (y español) de la Reina Letizia en una tarde de toros en Madrid

El Día de la Hispanidad volvió a convertir la Plaza de Toros de Las Ventas en el epicentro social de Madrid. Numerosos rostros conocidos acudieron a disfrutar de la corrida, presidida por Isabel Díaz Ayuso, y entre ellos destacó Tana Rivera, que deslumbró con un look elegante, veraniego y cien por cien español.

La nieta de la duquesa de Alba eligió para la ocasión el mismo vestido azul de lino de la firma sevillana Vogana que la Reina Letizia lució el pasado mes de septiembre durante el acto de entrega de la Gran Cruz del Mérito Naval a la Princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín. Una coincidencia de estilo que no pasó desapercibida y que demuestra la excelente elección de Tana, al apostar por una de las piezas más aplaudidas del vestidor real.

El vestido ‘Greca’ de Vogana: elegancia mediterránea con sello español

El diseño en cuestión pertenece a la colección primavera-verano 2024 de Vogana y se trata del modelo ‘Greca’, confeccionado en lino azul índigo con miniflecos blancos que aportan movimiento y frescura. Su escote en pico, la cintura entallada y los detalles bordados realzan la silueta y aportan ese aire sofisticado y femenino tan característico de la marca.

El vestido de Tana Rivera. Gtres

La Reina Letizia lo llevó con sandalias de tacón bajo y accesorios blancos, mientras que Tana Rivera le dio un aire más desenfadado, perfecto para una tarde de toros, al combinarlo con alpargatas de cuña de esparto y un bolso tipo saco en color burdeos. La joven completó su look con una chaqueta ligera en tono neutro que llevaba sobre el brazo y unos pendientes dorados que enmarcaban su melena suelta.

Dos generaciones unidas por la moda española

El paralelismo entre ambas no solo está en el vestido, sino también en la forma de reivindicar la moda española. Tanto la Reina Letizia como Tana Rivera apuestan por diseños hechos en España, favorecedores y con ese toque atemporal que no entiende de edad. El modelo “Greca” es un claro ejemplo: una prenda que combina elegancia mediterránea y sobriedad contemporánea, ideal tanto para un acto institucional como para un evento social en plena capital.

Los reyes y la infanta Sofía asisten a la entrega de reales despachos a los nuevos oficiales en la Academia Naval de Marín Lavandeira Jr Agencia EFE

En su aparición en Las Ventas, Tana Rivera se convirtió en una de las más elegantes del tendido, demostrando una vez más que ha heredado el gusto refinado de su madre, Eugenia Martínez de Irujo, y el porte clásico de su abuela, la duquesa de Alba. Una apuesta segura que une a dos mujeres de generaciones distintas bajo un mismo hilo conductor: la elegancia española.