A Sibi Montes le arruinan su boda secreta: así se han desvelado sus planes

Vuelven a sonar campanas de boda en la familia de Lourdes Montes, esposa de Fran Rivera. La que fuese abogada para después centrarse en el mundo de la moda va a asistir de nuevo al enlace de su hermana, Sibi Montes, que planea vestirse de nuevo de blanco tras su primer fracasado intento. Aunque ya le juró amor eterno al empresario relojero sevillano Álvaro Sanchís en 2017, su matrimonio no superó la difícil prueba que supone el paso del tiempo. Así, quince meses después de pronunciar el ‘sí, quiero’, firmó el no correspondiente y se divorció de su marido, del que decían en los mentideros de la capital hispalense que su relación hacía aguas desde mucho antes y que el amor conyugal duró apenas unos seis meses. Pero nunca es tarde para probar suerte de nuevo.

Sibi Montes con Mateo Ibáñez Instagram

Así parece que tiene planes de hacerlo Sibi Montes, esta vez confiando en que su actual pareja, Mateo Ibáñez, sea el indicado. Así lo han adelantado desde la agencia de noticias ‘Europa Press’, desvelando que la joven sevillana es ya una mujer prometida e inmersa en los preparativos de su segundo paso por el altar. Por el momento los protagonistas no han querido ni confirmar ni desmentir sus planes de intercambiar alianzas, pero quizá con el mensaje que les dejó uno de sus íntimos en redes sociales no haya lugar a dudas y es que todo quedó bastante claro, aunque quizá no deseasen que fuese así como diesen a conocer la buena nueva al mundo.

Este fin de semana, la hermana de Lourdes Montes compartía una foto presumiendo de amor junto a su novio. Muchos me gusta y mensajes se amontonaron en su publicación, hasta que se hizo un gran revuelo cuando un comentario comenzó a ganar relevancia: “Mis niños ya están pedidos, os quiero”, decía una persona cercana a la propia Sibi Montes, que no quiso hacer esfuerzo alguno en negar lo que decía su afín ni en eliminar todo rastro de su inminente boda. Una ceremonia que no han confirmado, pero que ya todos dan por hecho para los próximos meses, aunque también se ha puesto sobre el tapete que esperen hasta el verano de 2025 para dar el importante paso y así afianzar mejor su romance para no cometer errores del pasado. Y es que llevan juntos poco más de tres años, pero la psicóloga sumaría con este su segundo marido, por lo que hay que andarse con cuidado a la hora de elegir a su media naranja.

Sibi Montes con su primer marido, Álvaro Sanchís Gtres

Como decíamos, Sibi Montes decidió salir de la soltería en 2017 cuando le juró amor eterno a Álvaro Sanchís. En Sevilla era muy comentada su crisis, pero sus problemas conyugales no fueron confirmados hasta pasado el primer aniversario de boda, cuando anunciaron que tomarían caminos por separado tras unos meses complicados en la convivencia. Meses más tarde la joven se volvió a ilusionar con un nuevo chico, el torero José Raúl García ‘El Tato’. Su romance copó muchos titulares en la prensa rosa, pero tan solo entre 2019 y 2021, mientras lo suyo perduró, aunque de forma discreta. El amor se les acabó y fue cuando apareció en escena Mateo Ibáñez, con el que parece haber encontrado la estabilidad necesaria para tratar de convertirse de nueva en esposa. Una aventura que mantiene a su entorno revolucionado, aunque ella aún haya preferido dar la callada como única respuesta.