8 zapatitos de terciopelo con los que aportar dulzura a tus looks este otoño

Si hay una tendencia que está arrasando este otoño, dejando a un lado las faldas satinadas y lasprendas plisadas, esa es la tendencia en calzado. Que si las botas biker para dar un aire más cañero a nuestros looks, que si las cowboy que tanto ama Paula Echevarría para aportarles uno más boho y relajado, que si las súper altas a las que ya se han rendido Shakira y Georgina para convertirnos en una auténtica diva... No obstante, las zapatillas (y exactamente estos modelos) también están triunfando para aportar un toque más juvenil, fresquito y colorido a nuestros looks y las bailarinas para darle un aire más dulce. Pero, si hay una tendencia que está arrasando, esa es la del terciopelo, tanto en prendas, como nos demostraba Carmen Lomana hace unas semanas con la capa más especial de invitada ideal, como en complementos, como las maxi diademas y, sobre todo, en calzado.

No hay nada que nos guste más que unos zapatitos planos, ya sean bailarinas, merceditas, mocasines especiales... para aportar a todos nuestros estilismos un toque tan elegante como clásico y la dosis de dulzura que necesitan para convertirnos en la más pijita de nuestras amigas. Si, como nosotras, adoras estos zapatitos, esta temporada estás de suerte porque las webs de nuestras marcas preferidas están llenas de opciones súper en tendencia, y en terciopelo, por supuesto, entre las que encontrarás los zapatitos más ideales con los que rematar tus looks más especiales: son súper planos, muy elegantes y fáciles de combinar, ideales para llevar tanto con unos jeans y una blazer a la oficina, como con un un vestidito largo o midi para triunfar en un plan más especial. Sea cual sea tu estilo, te animamos a que descubras esta selección tan especial de zapatitos de terciopelo porque estamos seguras que entre ellos, vas a encontrar al par que se convertirá en tu mejor aliado este otoño/invierno.

Zapato plano terciopelo, de Zara (35,95€)

Zapato plano terciopelo Zara

Bailarinas planas terciopelo, de Stradivarius (22,99€)

Bailarinas planas terciopelo Stradivarius

Bailarinas terciopelo, de Pull & Bear (25,99€)

Bailarinas terciopelo Pull & Bear

Bailarina terciopelo, de Zara Kids (19,95€)

Bailarina terciopelo Zara Kids

Bailarina terciopelo, de Mango (35,99€)

Bailarina terciopelo Mango

Bailarina terciopelo, de Zara (22,95€)

Bailarina terciopelo Zara

Bailarina terciopelo lazo, de Mango (35,99€)

Bailarina terciopelo lazo Mango

Mocasín terciopelo adorno, de Zara (29,95€)

Mocasín adorno terciopelo Zara

Y es que estos zapatitos son tan ideales, que nosotras somos incapaces de decantarnos por un solo modelo.