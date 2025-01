¿Tienes una cita en San Valentín? Expertos en moda nos desvelan los 5 trucos para triunfar en tu estilismo

Solamente existen dos personas en San Valentín: o lo amas o lo odias. A pesar de que se traten de dos posiciones opuestas, tenemos la alegría de informar que este artículo es perfectamente útil para cualquiera de nosotros. Porque los consejos sobre cómo vestir el 14 de febrero se pueden llevar a cabo tanto en dicha fecha de celebración como en cualquier momento del año. Ahora bien, ya tengas una cita con tu pareja, mejor amiga, madre, hermana o contigo misma y no sabes qué ponerte, hemos seleccionado los cinco consejos más sencillos para poner en práctica.

Ya tengas mariposas en el estómago o no, el 14 de febrero es una fecha de celebración del amor hacia otras personas o hacia ti mismo. Y es que las primeras semanas de febrero son como las últimas de diciembre, las que sí que vivimos esta celebración solamente tenemos nuestra cabeza en saber los regalos de San Valentín o qué planes hacer con nuestra pareja. Eso sí, una vez ya tenemos todo listo, toca el momento de escoger el look definitivo con el que triunfar. Para ello, hemos recurrido a los sabios trucos de los expertos tanto en moda como en belleza que triunfarán, tanto si sigues las tendencias como si eres de lo más clásica.

1. Conoce tu propio estilo

Jesús Reyes, periodista de moda, Casa Real y CEO de CoolHunting Madrid Comunicación, hace énfasis en que, para vestir bien en una cita en San Valentín, nos debemos centrar en que el estilo refleje nuestra personalidad. "Es esencial no solo seguir las tendencias, sino también sentirte cómodo con lo que llevas. Si no te sientes tú mismo, tu look no tendrá el impacto deseado", comenta. Y como sabemos que a veces es complicado ponerlo en práctica, el experto nos ha dado una serie de ejemplos basándonos en la forma de vestir.

Looks clásicos : una camisa blanca de corte impecable, combinada con un pantalón oscuro de tela fina y unos mocasines o zapatos oxford.

: una camisa blanca de corte impecable, combinada con un pantalón oscuro de tela fina y unos mocasines o zapatos oxford. Looks románticos : un vestido midi con estampado floral suave, combinado con un chaleco o cárdigan para un toque acogedor y femenino.

: un vestido midi con estampado floral suave, combinado con un chaleco o cárdigan para un toque acogedor y femenino. Looks modernos : un conjunto de chaqueta oversize con pantalones de cintura alta, combinado con unos botines de tacón cuadrado.

: un conjunto de chaqueta oversize con pantalones de cintura alta, combinado con unos botines de tacón cuadrado. Looks boho-chic : un vestido largo fluido con detalles de encaje, combinado con una bufanda y accesorios de madera o piedras semipreciosas.

: un vestido largo fluido con detalles de encaje, combinado con una bufanda y accesorios de madera o piedras semipreciosas. Lookelegante y minimalistas: un traje de corte recto con pantalón y blazer, acompañado de un top liso en tonos neutros como blanco, negro o gris, y unos zapatos de tacón fino.

2. La importancia de la joyería

En esta ocasión, hablamos con la joyería española Lisi Fracchia, que pone en valor que la alta joyería tiene el poder de transformar cualquier look. "Para una cita de San Valentín, elige piezas delicadas y sofisticadas que complementen tu atuendo", confiesa. Un ejemplo de ello podría ser un collar fino o unos pendientes llamativos, que pueden darle un toque de elegancia sin sobrecargar el conjunto. "La clave está en la sutileza y en cómo la joyería resalta tu belleza de manera natural", añade.

3. Que marque la diferencia el calzado

Oihana Maíz, CEO de Scandal54, destaca que el calzado puede ser el protagonista de tu vestimenta. "Asegúrate de elegir unos zapatos que no solo sean cómodos, sino que también complementen tu atuendo de forma espectacular. Un buen par de tacones o unos botines sofisticados pueden hacer la diferencia entre un look común y uno memorable", informa. Y es que las tendencias en calzado 2025 nos dan un sinfín de oportunidades en las que destacamos las bailarinas o los mocasines como alternativas de lo más sofisticadas, pero a la vez modernas, además de confiar en los clásicos tacones o botines.

4. Maquillaje natural, pero impactante

Además de fijarnos en nuestros looksde San Valentín, el make up también juega un papel fundamental. Nohemí Bermúdez, CEO de Mimate Cosmetics, aconseja optar por una opción que resalte lo mejor de las facciones sin sobrecargar. "Un acabado radiante, con tonos suaves que iluminen tu rostro y destaquen tus rasgos, será perfecto para una cita de San Valentín. Los labios en tonos nude o rojos suaves siempre son una opción segura y femenina", declara.

5. Confianza y actitud

Para finalizar, uno de los consejos más sabios que nos confiesa el experto en moda Jesús Reyes es la plena confianza y actitud con nosotras mismas. "No olvides que el mejor accesorio es tu actitud. Independientemente de lo que lleves puesto, la clave del éxito está en cómo te sientes con lo que has elegido. Si te sientes seguro y cómodo, tu estilo brillará con luz propia. La confianza es lo que realmente conquista", determina.

Aproximadamente, faltan dos semanas para celebrar el 14 de febrero. Y tengas una cita agendada o no, guárdate todos estos consejos de los expertos en moda y belleza para triunfar en San Valentín o en cualquier momento del año.