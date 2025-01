Dime cómo es tu novia y te diré qué regalo hacerle para San Valentín

Sabemos que todavía falta mucho para San Valentín, pero los regalos no se pueden dejar para última hora. Y es que, como cada 14 de febrero (y, sobre todo, tras las recientes fiestas), siempre estamos poco inspirados a la hora de escoger los regalos de San Valentín para mujeres. Aunque siempre nos propongamos sorprender a nuestra novia con un obsequio original, es cierto que muchas veces nos resulta complicado. No obstante, por ello nosotras hemos seleccionado una lista de esenciales según su personalidad, gustos y estilo de vida (y no hay margen de error).

Para hacerte la tarea menos complicada de lo que es, hemos dividido todos los regalos para San Valentín en cinco categorías según cómo es tu novia. Tanto si es una amante de la belleza como si es toda una girlie o se ha propuesto hacer más ejercicio este año. Se tratan de alternativas funcionales, eficaces y que seguramente necesite en un momento u otro. Asimismo, ya tengas bastante o poco presupuesto, hemos seleccionado una variedad que se ajusta a todos los bolsillos. Por lo que no te quedan nada de excusas para no coger a tiempo tu regalo de San Valentín con tiempo y acierto asegurado.

Regalos de San Valentín para novias amantes de la belleza

Si tienes que regalar a una novia obsesionada con los últimos lanzamientos de las marcas de belleza (como los nuevos polvos sueltos de Huda Beauty), debemos decirte que estás de suerte. Nada más comenzar el 2025 nos hemos empapado de las nuevas tendencias del sector, así como de los productos más rentables que necesita toda una girlie. Además, se trata de toda una ventaja, puesto que seguramente hayas escuchado decir que necesita las gotas bronceadoras más famosas de Drink Elephant o quiere ser una de esas mujeres a las que su pareja le regala una Dyson. Sinceramente, no encontramos mejores regalos de San Valentín que estas opciones que todas necesitamos en el neceser.

Gotas bronceadoras, de Drunk Elephant (40 euros)

Polvos sueltos, de Huda Beauty (41 euros)

Moldeadores multifuncionales, de Dyson (549 euros)

Regalos de San Valentín para novias deportistas

Todas tenemos el mismo propósito para este año: hacer más deporte. Por lo que unos de los mejores regalos de San Valentín para motivarle son todos aquellos necesarios para llevarlo a cabo. Eso sí, con un toque más estético y bonito. ¿Quién de todas nosotras no quiere ir al gimnasio marcando estilo? Si quieres comenzar a ir a clases de pilates, barré o yoga, opta por una mochila sport con tiras para llevar la esterilla. O, si está todo el día fuera y se desplaza desde la oficina al centro deportivo, decántate por un termo de Stanley que hemos aprendido de las influencers estadounidenses. En cambio, si prefiere quedarse en casa siguiendo los vídeos de entrenamiento porque no tiene mucho tiempo, una alternativa son las mancuernas ajustables.

Bolsa de deporte, de It's Lava (90 euros)

Termo, de Stanley (50 euros)

Mancuernas ajustables, de Sportnow (67 euros)

Regalos de San Valentín para novias 'girlies'

Lo cierto es que todas tenemos un lado girlie y nos encanta tener objetos sacados de la mismísima red social Pinterest. Porque tenemos que romanizar nuestra vida con ítems que, por lo menos, nos ayuden a tener un entorno más aesthetic. Si tu novia es una de ellas, empieza por un diario de journaling (también conocido como diario de gratitud), en el que dedicará un momento únicamente para ella misma. ¿Una manera mejor de comenzar 2025? Nosotras decimos que no. También, una nevera para guardar los cosméticos es una opción de lo más idónea, no solamente para mantenerlos con una mayor activación, sino para decorar el hogar. Un pijama de estilo minimalista también es un esencial para las mujeres girlies, por lo que en marcas como H&M, Zara Home o Natura encontrarás el ideal.

Diario de 'journaling', de Natura (13 euros)

Nevera para cosméticos, de Flamingueo (49 euros)

Pijama de punto, de H&M (38 euros)

Regalos de San Valentín para novias aficionadas a las redes sociales

¿Tienes una novia que siempre se encarga de hacer todas vuestras fotos? Pues bien, tenemos los regalos de San Valentin para las que adoran las redes sociales. Por un lado, no podemos convertirnos en unas buenas instagramers o tik tokers sin una ventosa para el móvil para grabar o hacer fotos cuando te vas de viaje o no puedes llevarte el trípode. Nosotras las hemos probado y son una ayuda de lo más necesaria. Asimismo, las cámaras digitales son ahora mismo un must have para conseguir imágenes con un estilo vintage. Y obviamente, los micrófonos inalámbricos son los nuevos auriculares de las creadoras de contenido, por lo que se trata de un obsequio de lo más recomendado.

Ventosa para el móvil, de Iasuroa (6 euros)

Cámara digital, de Kodak (199 euros)

Micrófono inalámbrico, de DJI (59 euros)

Regalos de San Valentín para novias que teletrabajan

Si tu novia trabaja a distancia, facilítale la jornada con accesorios imprescindibles. Comenzando por una funda para el portátil lo más bonita, porque siempre tenemos que renovarla de tanto en tanto. Asimismo, si es adicta al café, infusiones o matcha, adorará cualquier taza estética que eleve su entorno de teletrabajo. Y obviamente, no podemos comenzar el año sin hacernos con la agenda que nos ayudará a organizar todos nuestros quehaceres.

Funda de portátil, de Juchrzey (18 euros)

Taza 'aesthetic', de Westwing (23 euros)

Agenda anual, de Parfois (16 euros)

Lo cierto es que todavía tienes muchísimo tiempo para escoger qué regalar por San Valentín a tu novia. Con esta guía, no fallarás en tu elección definitiva, por lo que apuesta según cómo sea tu pareja.