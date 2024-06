Sara Carbonero tiene la chaqueta vaquera con brillos (ahora rebajada) perfecta para los looks más casuales

Sara Carbonero es una de las celebrities más icónicas de nuestro país, y no es para menos, pues transmite mucha ternura, tranquilidad y serenidad. Si nos ponemos a analizar todo su feed de Instagram, nos podemos percatar del estilo de vestir de la celebritie. ¿Qué estilo tiene? Sin lugar a dudas, es una de las más estilosas cuyo estilo, muy bohemio y hippie, desprende mucha calma. Es una gran amante de los vestidos largos muy fluidos y cómodos, como por ejemplo el vestido de punto de Sara Carbonero, que normalmente combina con sandalias en verano y botas cowboy en invierno. Si hace frío, la celebritie apuesta por cárdigans de corte oversize y muy sencillos. Indudablemente, el estilo de Sara Carbonero es único y muy personal. Sin embargo, los vestidos no son la única prenda que lleva en su día a día, pues también tiende a llevar pantalones fluidos y camisas boho para la época de primavera y verano. En este sentido, la celebritie, que está pasando unos días tranquilos con familia y amigos, se ha decantado por un 'total look' vaquero compuesto por unos pantalones de tiro muy alto, camiseta blanca básica y, como toque final, una chaqueta con brillos de su marca, Slow Love. Lo mejor es que esta chaqueta está rebajada, con lo que podemos aprovechar para hacernos con ella y lucirla con nuestros looks más casuales y sencillos.

Las chaquetas vaqueras son un imprescindible en nuestro armario cuando llega la primavera y el verano, pues son básicas, atemporales y combinan con todo. Esta chaqueta vaquera de Sara Carbonero es perfecta porque tienen un toque de pedrería de brillos, con lo que lo hace mucho más especial. Se ajusta a todo tipo de ocasiones, desde para el día a día con unas bermudas, un tank top y unas sandalias planas, hasta para ocasiones más especiales en las noches de verano, llevando tu chaqueta vaquera favorita con una falda midi de satén y una camisa de tirantes. Sea como sea, esta chaqueta de Sara Carbonero es un rotundo sí. Ella lo ha combinado de una forma más casual pero, claramente, podemos adaptarla a nuestro estilo.

Cazadora Vaquera brillos, de Slow love (59,99 euros)

Cazadora vaquera Slow love

Una pieza básica de fondo de armario, las chaquetas vaqueras son un imprescindible en la época de primavera y verano.