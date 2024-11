Rocío Osorno está a punto de agotar el jersey más original (y cañero) de Zara que te va a salvar cualquier look

Noviembre es uno de nuestros meses favoritos, y no solo porque se acerca Navidad, si no por el Black Friday. Aunque nosotras no vamos a esperar a estos descuentos para hacernos el jersey con peplum de nueva colección de Zara que estrenó Rocío Osorno el otro día, ahora tampoco vamos a esperar para comprara el mini vestido negro de paño más bonito. ¿A qué hora empieza el Black Friday de Zara? A las 21.00 horas en punto en la app y a las 22:00 horas en la web, y mañana en tienda física. Con algunas de sus prendas y complementos de temporada disfrutando de un 40% de descuento, es el momento de escoger y seleccionar tus favoritos. Eso sí, este jersey de aperturas y bolas plateadas de Rocío Osorno no ha entrado en la lista del Black Friday de Zara, pero ya está a punto de agotarse.

Los jerséis son la compra indispensable del otoño-invierno por razones obvias. De ahí que esta sea la mejor época del año para encontrar los diseños más especiales, esos que marcan la diferencia y convierten un look cualquiera en uno con personalidad propia. Uno de esos que responda por las mañanas de forma fácil a la manida pregunta "¿qué me pongo?" creando el estilismo perfecto. Y este de nueva colección de Zara que está a punto de agotar Rocío Osorno es el más especial porque tiene aperturas en los hombros y bolas plateadas incrustadas. Un jersey que te hace el look por completo ya sea con unos jeans, unos pantalones de traje o una falda.

Rocío Osorno. @rocioosorno

Jersey punto bolas de Zara (35,95 euros)

Se trata de este jersey rib de cuello redondo y manga larga con aberturas en hombros y aplicación de bolas metálicas de nueva colección de Zara que Rocío Osorno está a punto de agotar.