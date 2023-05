Te enseñamos cómo llevar shorts este verano de la forma más favorecedora

Durante los meses de verano es normal que pasemos mucho calor y optemos por llevar prendas más vaporosas, relajadas y muy cómodas. En este caso, la prenda más recurrente para combatir las altas temperaturas es el vestido largo, como por ejemplo este vestido maxi en tonos blancos, morados y verde de Sassa de Osma que ha combinado con unas sandalias planas de tiras de estilo romanas, quizá el calzado por excelencia de la temporada, ya que se trata de un calzado de lo más sencillo, minimalista y muy cómodo que podemos usar para todo tipo de ocasiones. Sin embargo, puede que el vestido te parezca una prenda muy elegante y prefieras usar prendas más relajadas en tu día a día, así que no te preocupes, una opción muy versátil son los pantalones fluidos, que, combinados con camisa romántica o un chaleco, como este ‘total look’ de pantalón de traje y chaleco de lino en gris de Alba Díaz, te puede quedar un look de lo más elegante y muy fresquito para el día a día, y es que en nuestras tiendas favoritas hay un sinfín de este tipo de prenda en distintos colores, estampados y tejidos que no dejarás de usar en estos meses. Sabemos que en los meses de verano el calor es muy fuerte, por lo que, sin duda, la prenda estrella son los shorts, una opción muy versátil y cómoda. Esta primavera están en tendencia los shorts de estilo boxers que, junto con una camiseta ‘tank top’ -quizá sea la prenda más viral este verano-, obtendrás un look muy casual para ir, por ejemplo, a la playa o una tarde con amigas muy relajada.

Y es que los shorts -en todas sus versiones- son un must en nuestro armario, pues en tiendas los podemos encontrar en todo tipo de tejidos, desde los shorts vaqueros para ir a la playa con unas alpargatas y un top, hasta los shorts de lino, que, llevados con una camisa romántica y unas sandalias de tacón, conseguirás un look muy sencillo y resultón para el día a día. Como toque final, en verano es muy recurrente usar accesorios que aporten ese toque de color y originalidad al look, así que hazte con unos pendientes maxi que, además de potenciar el tono dorado de la piel, crearás un outfit que no te querrás quitar durante estos meses. Por ello, te enseñamos los shorts más versátiles, elegantes y muy veraniegos que podemos encontrar actualmente en tiendas.

Shorts lino cinturón, de Mango (29,99 €)

Short lino cinturón Mango

Pantalón corto con lino, de H&M (14,99 €)

Short lino H&M

Bermuda de lino detalle nervio, de Massimo Dutti (59,95 €)

Bermuda lino detalle Massimo Dutti

Bermuda tiro alto estampada, de Zara (25,95€)

Bermuda tiro alto Zara

Shorts tiro alto pliegues, de Zara (29,95 €)

Short tiro alto pliegues Zara

Shorts denim bolsillos, de Mango (22,99 €)

Short denim bolsillos Mango

Shorts patchwork rayas, de Zara (22,95€)

Shorts patchwork rayas Zara

Estas son algunas opciones de shorts que puedes encontrar en tiendas y que puedes combinar con otras prendas en tendencia para lucir perfecta esta primavera y verano.