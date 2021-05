Si vas a llevar CROCHET esta primavera que sea con este chaleco multicolor de Zara que ha estrenado Alejandra Rubio y es una fantasía con los vaqueros rosas MÁS en tendencia

¿Plan de domingo tarde? Con este día que hace en Madrid pocas ganas de salir de la manta y levantarse del sofá. Y si eres de las que está viendo ‘Viva la Vida’ en Telecinco, seguro que te has preguntado de donde es el chaleco multicolor de Alejandra Rubio con esos colores tan bonitos y que a ella le sientan tan bien. Pues aquí estamos nosotras para decíroslo. Porque como diría nuestra querida Vecina Rubia, ‘compartir de es guapas’. Y redoble de tambores...¡El chaleco es de nueva colección de Zara! Bueno aunque para Amancio y compañía no es un chaleco, si no un cuerpo de crochet.

Stories de Alejandra Rubio.

La cuestión es que no puede ser más bonito y por eso está a puntito de agotarse. Y si Alejandra Rubio lo ha combinado con unos pantalones rosas tan en tendencia esta primavera, nosotras lo haríamos con unos vaqueros de tiro alto de toda la vida, unas sandalias naranjas y el bolso midi más viral de Zara también en tono naranja. ¡Y lookazo de 10!

Stories de Alejandra Rubio.

CUERPO CROCHET PUNTO (15,95€)

Cuerpo crochet.

Cuerpo crochet.