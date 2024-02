Todas las tendencias que una redactora de moda ya ha fichado este febrero

Tras un mes intenso de periodo de rebajas, los descuentos están ya llegando a su fin, por lo que es momento de empezar a echar un vistazo y conocer cuáles serán las prendas de nueva colección que nuestras tiendas favoritas ya tienen disponibles en sus escaparates y webs. Con la primavera a la vuelta de la esquina y las temperaturas subiendo cada día más, somos muchas las que ya estamos pensando en aquellas prendas más fluidas, sueltas y llenas de color (aunque esta temporada las influencers portuguesas y su explosión de color en cada look no ha dejado indiferente a nadie y nos ha contagiado a todas). Por ello, aunque todavía falten un par de meses para que llegue la tan ansiada primavera, no está de más conocer las tendencias que vendrán pisando fuerte tras este periodo de rebajas en las que todas las amantes de la moda hemos arrasado con los looks más icónicos, en los que el color rojo se ha abierto paso en nuestro día a día. Tras mucho indagar en Zara, Mango, Massimo Dutti o Sfera, hemos fichado un total de 8 prendas en tendencia e indispensables en el armario de toda mujer este mes. Se trata de básicos de fondo de armario (y otros tanto en tendencia) que incluir en nuestro propio 'armario cápsula', pues podremos crear a partir de ellas un sinfín de looks diferentes, tanto para el día a día como en ocasiones más especiales.

Estamos en febrero y eso significa que las chaquetas de punto siguen siendo un imprescindible, sobre todo cada mañana de camino a la oficina. Es una suerte que este tipo de chaquetas esté en tendencia, pues se trata de un híbrido entre jersey y chaqueta, aportándonos entonces toda la elegancia de una chaqueta con la comodidad de un jersey de lana. Por otro lado, no nos debe faltar en nuestro día a día una camisa de rayas pero, esta temporada, veremos las camisas más básicas con un toque más especial en los puños o el cuello, así como un pantalón de pinza en una tonalidad pastel que podamos combinar tanto para ir a la oficina como para una cena con amigas. Para este tipo de ocasiones, una camisa semitransparente negra será la clave, pues la podemos combinar tanto con un vaquero de tiro medio como con una minifalda y Mary Janes (otra de las tendencias más icónicas). Este es el calzado estrella de este invierno 2024, y es que en tiendas lo podemos encontrar en un sinfín de colores. Sin más que añadir, te mostramos las 8 prendas de moda en tendencia que una redactora de moda ya ha fichado en este mes.

Chaqueta cropped tapetas, de Zara (35,95 euros)

Top rayas cuello alto, de Sfera (25,99 euros)

Camisa detalle volantes-studio, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Pantalón recto fluido, de Zara (39,95 euros)

Cárdigan punto estructura rayas, de Massimo Dutti (69,95 euros)

Bailarina acharolada pulsera, de Zara (22,95 euros)

Zuecos piel, de Pull & Bear (29,99 euros)

Sombrero bucket con lana contraste, de Zara (19,95 euros)

Estas son algunas de las prendas más elegantes, sofisticadas y atemporales que podrás tener este febrero.