Los vaqueros de campana son moda y así es cómo los combina Amelia Bono con prendas de fiesta

Amelia Bono ha desbloqueado la necesidad de volver a obsesionarnos con los vaqueros de campana. Sí, querida lectora, aquella prenda que amaban nuestras madres en los años 80 vuelve a introducirse en nuestro armario sin preguntar. Bien es cierto que desde hace varias temporadas, los vaqueros de campana se han vuelto a llevar hasta convertirse en una prenda básica de vestidor que hasta las chicas más pijas han lucido por Madrid. Sin embargo, no todas nosotras nos hemos atrevido a llevar en nuestros looks de streetstyle o formales. Pues bien, Amelia Bono ha rescatado esta propuesta estilística para convencernos de que es una de las piezas que mejor sientan a la figura y que consiguen un efecto tipazo. Esta vez, la celebrity nos ha dejado boquiabiertos con un look de noche, en el que ha combinado dichos vaqueros de campana con una blusa de brillos semitransparente (que ya le vimos en la pasada Navidad), una chaqueta efecto cuero y sus clásicas botas de tacón. Es decir, nos estamos refiriendo a un lookazo que todos podemos replicar con cuatro piezas básicas (y que todos tenemos).

A lo largo de esta temporada hemos lucido hasta los pantalones piratas y los vaqueros pitillo. Por lo que, está claro que es el momento de dejar atrás los más clásicos, como los de corte recto, para dejarnos llevar por la creatividad. Los vaqueros de campana son ponibles con una multitud de prendas, desde con jerséis de punto hasta con camisas y americanas formales. Es decir, puede ser recurrente hasta para las mujeres más coquetas o para las que se decantan por el uniforme elegante. Amelia Bono tiene claro que piensa lucir este modelo tanto por el día como por la noche, porque es la prenda definitiva para dar juego (y movimiento) a todos tus estilismos. Además, ya se atrevió el pasado diciembre con la versión efecto cuero para irse de concierto. En definitiva, Amelia Bono ya nos predijo de que los vaqueros de campana se seguirían llevando en el invierno de 2024. Y así ha sido. Nosotras podemos encontrar un modelo similar en Pull & Bear a un súper precio para hacernos con él en todos los colores.

Vaqueros de campana, de Pull & Bear (26 euros)

Vaqueros de campana. Pull&Bear

Amelia Bono es nuestra clara referente de moda y nosotras pensamos hacernos con unos vaqueros de campana para imitar su estilo.