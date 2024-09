Los looks de oficina de las celebridades en la Semana de la Moda de Milán (como Kendall Jenner o Julianne Moore) que desearán las mujeres 50+

Mañana finalizará la Semana de la Moda de Milán para desplazarnos a la capital francesa con el objetivo de seguir fichando todas las tendencias de la temporada. A lo largo de estos días, hemos analizado los desfiles de la ciudad italiana, en los que nos hemos encontrado con el homenaje de Dolce & Gabbana a Madonna, la cantante icónica de los años 80, o con las nuevas propuestas de las firmas de lujo del calibre como Gucci o Versace. Eso sí, debemos hacer mención al momento histórico de Antonia Dell'Ate en el desfile de Armani con vestido caftán perfecto para las mujeres 60+. De la misma manera, también hemos cazado a tiempo una multitud de tendencias en los looks de las invitadas a las distintas presentaciones de las colecciones, donde las celebridades españolas han tenido una gran presencia. Hablamos de María Pombo con un conjunto de tweed de americana corta y falda mini al estilo más coqueto o de Nieves Álvarez con un pantalón de tiro alto satinado con lazada a la cintura y top de brillos. También han asistido otros rostros conocidos, como Hiba Abouk, Ángela Rozas, Belén Hostalet (con la cazadora más en tendencia del momento) o Alexandra Pereira presumiendo de su nuevo cambio de look.

Este fin de semana, los desfiles han seguido siendo los claros protagonistas de Milán. Uno de los más especiales ha sido la presentación de la colección primavera-verano 2025 de Bottega Veneta de la mano de Matthieu Blazy, el director creativo. La inspiración para confeccionar los diseños ha sido el juego de los niños a ser adultos, donde cada una de las prendas ha transmitido una sensación con un estilo formal, elegante e inspirado a los looksde oficina. Blazy ha insistido en que los modelos pretenden recordar el armario de una familia de clase media alta de Lombardía a través de americanas oversizes, faldas ejecutivas, vestidos ajustados, pantalones de vestir, conjuntos de cuerpo y falda o abrigos cruzados y atados. Esta vez, la firma italiana se ha pasado a la faceta business para inspirar a todas aquellas que no saben cómo vestirse para ir a la oficina esta temporada. Pero, las modelos no han sido las únicas que lo han hecho, sino que también las invitadas al desfile de Bottega Veneta en la Semana de la Moda de Milán.

Kendall Jennerha sido una de las primeras celebridades en asistir a dicho acontecimiento, presumiendo de su nuevo cambio de look que todas pediremos en nuestro salón de belleza de confianza. En cuanto al estilismo, lo ha adaptado adecuadamente la inspiración del desfile con un vestido ejecutivo de corte maxi en marrón chocolate, que protagoniza un sinfín de frunces que estilizan su silueta, acompañados de una gran hebilla en dorado. Gracias tanto a la tonalidad como a las mangas largas y el cuello subido, es el look de oficina perfecto que combinaremos con zapatos de tacón, tal y como también lo ha hecho la influencer internacional.

Kendall Jenner. Gtres

Julianne Moore se ha convertido en una de las invitadas perfectas con un traje de efecto cuero que adorarán las mujeres 60+. Se trata de una americana con hombreras combinada con unos pantalones de vestir en marrón chocolate, también, conjuntado con los botines en blanco más socorridos en la década de los 2000. Sin ninguna duda, estamos hablando de una vestimenta de lo más icónica para ser la compañera de trabajo más moderna.

Julianne Moore. Gtres

Si tienes un evento de trabajo, debes fijarte en el look de Bruna Marquezine en el desfile de Bottega Veneta en la Milan Fashion Week. Es posible que este diseño te sea familiar, puesto que también lo lució Úrsula Corberó en el Festival de Venecia hace tres semanas, pero en rojo. La actriz brasileña lo ha combinado con sandalias de tacón, así como con brazaletes maximalistas y peinado desenfadado.

Bruna Marquezine. Gtres

La Semana de la Moda de Milán nos está dejando una serie de tendencias de primavera-verano 2025 que las editoras de moda ya están fichando. Este lunes dará comienzo la Paris Fashion Week, evento en el que conocemos las propuestas estilísticas de Dior, Chanel o Balenciaga.