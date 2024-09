Ni la lluvia en Madrid evita que María Pombo se marque un lookazo con este mono bicolor de la firma española de las famosas

María Pombo lleva dos semanas marcándose lookazos, y eso hay que decirlo. Ni el diluvio que cayó en Madrid ayer por la tarde e hizo que no llegara su vestido a tiempo, la impidió rescatar de su armario este maravilloso mono bicolor para marcarse otro estilismo de altura. María Pombo está saliendo de su zona de confort, no hay dudas. No sabemos si ha cambiado de estilista o solo es la nueva María que desde que está en Vertical se sienta más segura y empoderada, no solo ante la prensa, si no con sus looks. Y los últimos lo dejan claro.

Si en el desfile del 50 aniversario de Pedro del Hierro nos sorprendió con un vestido plateado con transparencias, y en el Suavefest con unas braguitas de tachuelas, y en Milán donde ha dejado a un lado su estilo más clásico y pijo para sumarse a los pantalones pijameros de leopardo de la firma española que más triunfa, ahora vuelve a su estilo más clásico y pijo con este mono de IQ Collection. ¿La mala noticia? Que es de otra temporada y ya no está a la venta. Hay pocas diseñadoras en España que hayan conseguido lo que esta aristócrata. Y es que Inés Domecq ha logrado algo casi inaudito, posicionarse como una de las marcas más deseadas y admiradas entre la jet set española. Ya nos lo dijo Inés en una entrevista a La Razón, "una mujer IQ es trabajadora, con personalidad y estilo propio", o lo que es lo mismo, unas palabras que definen a la perfección todo lo que es María Pombo.

María Pombo con mono de IQ Collection. @mariapombo

Tal es el éxito de IQ Collection entre nuestras celebrities que incluso la Reina Letizia ya se ha animado a lucir alguno de sus diseños y con notables resultados. Y no nos extraña porque le quedan como un guante sus diseños, desde faldas a vestidos. Pero quizás no es casualidad, y es que antes de crear su propia firma, la Marquesa de Almenara ya coronaba las listas de las mejores vestidas en nuestro país, y su vinculación con la moda le viene de lejos, pues tiene una larga carrera a sus espaldas como estilista y productora.