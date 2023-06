El ‘total denim’ desgastado y estilo cargo de Sara Baceiredo que todas querremos llevar este verano

El tejido denim es, sin duda, la estrella de nuestro armario. Lo tenemos en prendas tan básicas como los pantalones vaqueros -en todas sus versiones-, y es que, al igual que el pantalón pitillo ha estado con nosotros durante muchos años, esta temporada el pantalón denim que está arrasando y que ha conquistado a gran parte de las amantes de la moda es el pantalón cargo. Ya hemos visto a numerosas influencers y celebrities lucirlo durante los meses de invierno, como es el caso de Paula Echevarría con un pantalón cargo desgastado que combinó con un cárdigan mini amarillo limón, una opción perfecta en estos días de entretiempo en Madrid. Además, este invierno ha surgido una tendencia que nos devuelve a la estética dosmilera con looks denim que no han pasado desapercibido, como el conjunto de chaleco y pantalón que ha arrasado en los últimos meses, como este 'total denim' de Aitana, el cual, al ser del mismo tejido, estiliza la figura. Sin duda, Sara Baceiredo se ha sumado a esta tendencia tan icónica con un espectacular 'total denim' desgastado y muy casual para dar comienzo al verano.

La influencer es una amante de la moda y de las tendencias que las grandes firmas lanzan al mercado, arriesgándose con looks que no pasan desapercibidos, como por ejemplo el accesorio que promete ser viral esta temporada, el casquete, que Sara Baceiredo lució con una sencilla falda midi de seda y un 'tank top'. Para una tarde de turismo, Sara Baceiredo apostó por un 'total denim' de tejido desgastado y fluido compuesto por un pantalón de estilo cargo y un top ajustado y muy crop, prendas aparentemente muy sencillas pero que, al añadirle un bolso en rosa fucsia, le ha dado ese toque de color y originalidad que le faltaba para que este look que no pase desapercibido en redes sociales.

Pantalón denim cargo, de Parfois (35.99€)

Pantalón denim cargo Parfois

Top denim, de Parfois (25.99€)

Top denim Parfois

Un look de lo más en tendencia, el top denim y el pantalón cargo parece que se quedará con nosotros durante varias temporadas más.