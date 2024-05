Trend alert: el color que no dejaremos de usar este verano y que no puede faltar en tu armario

Con la primavera y las temperaturas subiendo de forma considerada, nuestras tiendas favoritas ya han lanzado su nueva colección de prendas de lo más veraniegas, originales y fresquitas. Sí, volvemos a las prendas de lino, los vestidos largos fluidos de estilo boho como los de Sara Carbonero, a los shorts y a los tank tops -la prenda estrella de la temporada-. Sin embargo y, pese a que haya determinadas prendas básicas de fondo de armario que compongan ese concepto tan aclamado por los expertos en moda del concepto 'armario cápsula', que aúnan piezas como una camisa de lino, unas bermudas vaqueras y las sandalias de tiras de estilo romana, entre otras, estas no son las únicas prendas con las que debemos vestir en esta temporada. Con el cambio de estación, surgen nuevas tendencias y, por tanto, imprescindibles de moda con las que sí o sí nos vamos a hacer. Por ejemplo, esta primavera está muy en tendencia las bailarinas mesh, un calzado semitransparente que está cogiendo mucha relevancia gracias a las influencers portuguesas, quienes han revolucionado el mundo de la moda. También las faldas de lino tipo pareo al más puro estilo de Sassa de Osma, así como los tank tops, nuevamente. En cuanto a tejidos, el lino es el más usado, seguido del algodón y, como no, el vaquero. Sin embargo, si hablamos de tonalidades, hay uno que está predominando sobre el resto y que está de moda: el color amarillo lima.

Sí, lo has leído bien, el amarillo lima es tendencia y todo podría venir del mundo de la belleza, pues el verano pasado, la manicura amarillo limón triunfó entre las chicas más jóvenes. Más allá del color Pantone 2024, el peach fuzz, un tono melocotón suave que ha conquistado incluso a Tamara Falcó, esta temporada se llevan los colores pasteles, como este amarillo lima, que podemos encontrarlos en tiendas en toda su gama cromática, desde el más pastel hasta el más vivo. En todo tipo de prendas, desde en vestidos y tops hasta en faldas y bolsos, nuestras tiendas favoritas han llenado sus escaparates en esta tonalidad tan favorecedora cuando nuestra piel se torna más bronceada y dorada. No es el único color que debemos tener en nuestro armario, y es que, en cuanto a bailarinas se refiere, las bailarinas celestes están arrasando. Por ello, podríamos crear un look ideal combinando estas bailarinas con un vestido en amarillo lima, creando un contraste diferente, original y muy elegante. Sin más, te enseñamos las prendas que hemos encontrado actualmente en tiendas en amarillo lima con las que vas a ser la estrella.

Top textura cut out, de Pull & Bear (14,99 euros)

Top textura cut out Pull & Bear

Vestido corto, de Zara (29,95 euros)

Vestido corto Zara

Vestido manga sisa, de Zara (49,95 euros)

Vestido manga sisa Zara

Vestido midi asimétrico, de Pull & Bear (22,99 euros)

Vestido midi asimétrico Pull & Bear

Falda de raso, de C&A (36,99 euros)

Falda raso C&A

Estos son algunas de las prendas en color lima que serán un imprescindible en nuestro armario esta primavera y verano, así que todavía estás a tiempo de hacerte con ellas para triunfar esta temporada.