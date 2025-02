Del lujo silencioso de Juanjo Oliva a la propuesta más tecno e inclusiva de Duyos, esto es lo que ha pasado en la última jornada de Madrid es Moda

Decimos adiós a otra edición de 'Madrid es Moda' para que en unas horas la MBFWMadrid arranque con su 81.ª edición, pero de eso ya os hablaremos mañana, hoy toca analizar todo lo que hemos visto en la última jornada del festival de moda de autor en la capital, que no ha sido poco. Y es que como nos esperábamos 'Madrid es Moda' ha vuelto a sorprender con las propuestas más creativas, rompiendo las normas de lo establecido y con tendencias que no han pasado desapercibidas. Desde el desfile inaugural, hasta la oda al edadismo de Duyos, como amantes de la moda hemos disfrutado como niñas de estos días en los que el eslogan 'Florece la moda de autor' ha estado más latiente que nunca y no lo decimos solo por qué tengamos unas ganas increíbles de que llegue la primavera sino porque en todos y cada uno de los desfiles y exposiciones de estos días hemos visto florecer una moda española que no tiene nada que envidiar a la del resto del mundo. Dicho esto, no podemos dejar de mencionar nombres como el de Maison Mesa, que en la segunda jornada ofrecía una propuesta de lo más tecnológica con la IA como protagonista, tampoco Serra Studio, con esos maravillosos corsés ya insignia de la marca que nos dejaron sin aliento, la vuelta o los orígenes de Javier Delafuente con una colección inspirada en su Andalucía natal o el 'slow fashion' de Devota & Lomba con el que nos invitaban a reflexionar y disfrutar del silencio.

Ahora bien, la última jornada ha continuado esta notable estela de creatividad presente en las cinco jornadas anteriores. La sofisticación y la maestría artesanal han sido los pilares sobre los que Juanjo Oliva ha construido su nueva colección, presentada en un exclusivo trunk show en el espacio de Carrera&Carrera. En un entorno donde la joyería y la moda se entrelazan, Oliva reafirma su apuesta por el lujo silencioso, ese que no grita, sino que seduce con la calidad de sus tejidos, los cortes impecables y una visión de la moda alejada del vértigo de las temporadas. Sus diseños, concebidos para resistir el paso del tiempo, se acompañaron de las icónicas joyas de Carrera&Carrera, en un evento que reivindica la conexión entre la artesanía y el cliente final, una experiencia de moda casi ceremonial.

En una línea conceptual diferente, pero con el mismo nivel de sofisticación, Ulises Mérida presentó su colección cápsula 'Luz y Materia', donde la camisa blanca se convierte en un lienzo en blanco para la experimentación. La propuesta, marcada por un exquisito diálogo entre la luz y la sombra a través de una paleta dominada por el blanco y el negro, se rompe con la irrupción del fucsia en puntos estratégicos de la colección. La estructura arquitectónica de sus diseños, construidos con popelín satinado, neopreno elástico y tejidos tridimensionales, eleva la camisa a un nivel escultórico, donde la moda se encuentra con el arte contemporáneo. La reinterpretación de esta prenda icónica en estos 9 diseños, no solo subraya la capacidad del español para desafiar los códigos tradicionales, sino que refuerza su identidad como creador de piezas atemporales.

Y si algo quedó claro en esta jornada de cierre es que la moda no tiene edad. Duyos llevó su colección 'Tecno' a un nuevo nivel de inclusión y espectáculo en el Museo del Traje, con una puesta en escena que desafía el edadismo imperante en la industria. Más de 40 modelos, con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años, desfilaron con diseños que rescatan el glamur de los 70, reinterpretándolo en clave futurista con tejidos irisados, acabados metalizados y detalles de pedrería que parecen sacados de un sueño de ciencia ficción. Con una fusión de lanas y charol, estructuras fluidas y siluetas enérgicas, la propuesta de Duyos es un manifiesto de diversidad y un recordatorio de que la belleza no tiene fecha de caducidad. En su desfile, los nombres que marcaron una era en las pasarelas —Paola Dominguín, Laura Sánchez, Cristina Piaget— volvieron a reinar, demostrando que la moda de autor española sigue brillando con luz propia.

Así, 'Madrid es Moda' cierra su última edición con un mensaje claro: la moda de autor en España sigue floreciendo, explorando nuevas narrativas y consolidando su identidad en el panorama internacional. Y con esto nos despedimos, con la mirada puesta en lo que está por venir en la MBFWMadrid, que promete seguir elevando el nivel de la moda española.