El uniforme más pijo (y casual) de Victoria Federica es con sudadera y collar de perlas

Victoria Federica no se ha querido perder el fin de semana de carrera en Jerez un año más, y esta vez lo ha hecho acompañada de su amiga Rocío y de Lola Lolita, y también de Pablo Castellano. El piloto italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) ha logrado este domingo la victoria en la carrera de MotoGP del Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, cuarta prueba del Mundial de motociclismo, por delante del español Marc Márquez (Ducati), un resultado que le permite recortar distancias en la general respecto a Jorge Martín (Ducati), que continúa líder a pesar de sufrir una caída cuando comandaba la cita. Y después de dejarnos sus looks de carreras con pantalones anchos y jersey amarillo, ahora se estaba preparando, no sabemos para un evento o para una campaña de influencers, lo que está claro es que Victoria Federica se estaba maquillando y peinando con su beauty look de confianza, con maquillaje bronceado y melena ultra lisa con los mechones por detrás de la orejas. Pero si en algo nos hemos fijado nosotras, es en su estilismo casual con sudadera, y collar de perlas. ¿La veremos hoy en el tenis para ver a Alcaraz o Nadal? Ayer fue su madre, la Infanta Elena, la que no se perdió el partido del manacorí.

¿Cómo es el estilo de Victoria Federica? Es un estilo muy casual, tranquilo y cómodo, apostando por aquellas prendas en tendencia que van acorde a su personalidad y siendo una de las pioneras en llevar las mismas. Es el caso, por ejemplo, del tank top, la prenda más versátil y sencilla que arrasó durante los meses de verano y ella lo lució para su cumpleaños, un tank top de Loewe que Victoria Federica combinaba con unos vaqueros. Esta es otra de las prendas que no hemos dejado de ver en sus redes sociales, y es que Victoria Federica es una gran amante de los pantalones vaqueros de tiro bajo, y de las sudaderas como deja claro en esta foto. Pero si hay una joya que no se quita en los últimos meses, es este collar de perlas que no puede ser más pijo. Sí, un collar de perlas, el accesorio que triunfa entre las chicas más estilosas de España y que toda madre o abuela tiene en su joyero.

Victoria Federica. @vicmabor

Este collar es un imprescindible en el joyero de toda mujer, pues, además combina con cualquier look, elevándolo y convirtiéndolo en uno más sofisticado y elegante. Victoria Federica lo ha lucido junto a una sudadera azul noche.