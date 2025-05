El uniforme de Tamara Falcó en 'El Hormiguero' es el que las chicas pijas de Madrid aman en primavera

Entre tanto traje de flamenca, y Feria de Abril, también nos viene bien un respiro y uno de esos estilismos de Tamara Falcó con los que perfectamente podríamos ir a la oficina en primavera, pero ella lo ha lucido esta noche en 'El Hormiguero'. Estilistas e insiders a lo largo y ancho de las semanas de la moda han coincidido en algo: los pantalones blancos regresan a nuestros armarios con la llegada de la primavera y así los ha combinado la hija de Isabel Preysler para ir al trabajo.

Si ayer veíamos a Tamara Falcó convertida en la invitada perfecta de primavera con un kimono de marca catalana, en su cita de los jueves con Pablo Motos lo ha hecho con un look mucho más casual con prendas que todas tenemos en el armario: un pantalón blanco, una blazer cortita azul marino, y la eterna camiseta de rayas que siempre vuelve en primavera.

El look de Tamara Falcó perfecto para primavera

No hay nada más francés que una camiseta de rayas. Y las parisinas mejor vestidas lo saben. Solo les hace falta un vaquero de toda la vida, una boina roja y una camiseta de rayas para marcarse uno de los looks más icónicos del mundo de la moda. Pero conseguir la camiseta de rayas marineras perfecta no es fácil, y Tamara Falcó lo tiene claro. Cuando Coco Chanel adoptó la camiseta marinera como una de las tendencias que liberarían a la mujer del corsé. Una prenda que las siguientes generaciones la heredarían mucho más libre y como se le supone a un buen uniforme.

El look de Tamara Falcó. @nuriarocagranell

Tan pronto como los signos de la primavera se dejan ver entre los pronósticos meteorológicos, estilistas e insiders de todas las ciudades de moda coinciden en rescatar de sus armarios una prenda que es ya un clásico: el pantalón blanco. Si bien esta prenda encuentra sus orígenes en la vestimenta masculina de la marina en los años 50, la moda femenina no ha dudado en convertirla en una de sus imprescindibles cada temporada. Y Tamara Falcó ya lo ha lucido en su versión más holgada.