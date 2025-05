Tamara Falcó evidencia el estrecho vínculo con Enrique Iglesias con una foto que causa furor

Este jueves 8 de mayo se ha escrito un nuevo capítulo de la historia de la Iglesia, con la elección del nuevo Papa, siendo Robert Prevost el nuevo Pontífice, que pasará a llamarse León XIV. Una noticia que habrá seguido muy de cerca Tamara Falcó, aunque este día para ella ya era importante por celebrarse un hito familia igual de especial. Y es que su hermano mayor, Enrique Iglesias, cumplía la redonda cifra de los 50 años.

Por supuesto, ha querido felicitarle como se merece y dejar buena constancia ante el mundo del estrecho vínculo que les une, a pesar de que les separa el Atlántico. La hija de Isabel Preysler ha celebrado el medio siglo de vida de su hermano junto a sus fieles seguidores de Instagram. Lo hace con un mensaje que homenajea su aniversario, pero especialmente con una fotografía rescatada de su álbum privado que ha emocionado a muchos.

Tamara Falcó no se olvida de su hermano, Enrique Iglesias

Enrique Iglesias no ha querido que su 50 aniversario sea muy distinto al resto. Es más, de cara a la galería y a sus fans ha sido un día normal y es que no ha hecho ninguna aparición pública. No se le espera, pues él siempre quiere mantenerse alejado de la atención mediática, centrando tan solo sus esfuerzos públicos en la música, siendo los privados exclusivos para sus hijos y su mujer, Anna Kournikova -recientemente vista en silla de ruedas-. Aun así, su familia no ha querido pasar por alto tan importante día y se ha saltado su premisa de no animar demasiado el avispero a su alrededor.

A través de su cuenta de Instagram, Tamara Falcó ha realizado una cariñosa publicación para felicitar a su hermano. “Happy Birthday”, le dedicaba a Enrique Iglesias, como acompañamiento a una instantánea del pasado en la que se evidencia cómo de estrecha era su relación. Una complicidad entre hermanos que ha madurado, pues no es igual que antaño, pero sí sigue siendo especial, disfrutando al máximo las pocas ocasiones en la que pueden compartir tiempo juntos y en familia. Las Navidades suelen ser su fecha clave, aunque también alguna que otra escapada han trascendido a los medios.