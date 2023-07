El uniforme de verano de Sara Carbonero son los pantalones de lino (rebajados) y más románticos del verano

Después de pasar unas semanas del verano en el norte de España, ahora, Sara Carbonero ha vuelto a Cádiz como hace cada verano. Porque no hay nada como la costa gaditana para ese ritmo de vida tan 'slow' que le gusta a la periodista, y esos atardeceres llenos de magia. Unos días de relax en la costa de Cádiz junto a su amiga Raquel Perera, quién ha compartido en sus redes sociales un momento de paz en los acantilados de Roche. En cuanto a las imágenes que ha publicado Sara Carbonero en su perfil podemos ver que la periodista ha disfrutado de un relajante paseo por una de las playas de Cádiz, que alguno de sus seguidores ha identificado como la playa de Roche. Pero no solo eso, también hemos visto a la periodista pasear por Vejer de la Frontera con sus vestidos boho y sus alpargatas de cuña. Pero para un atardecer de verano en la playa no hay nada mejor que un tejido como el lino, por eso Sara Carbonero ha apostado por estos pantalones de lo más románticos de su firma, SlowLove, que además, están mega rebajados.

Porque este verano 2023 lo han vuelto a hacer: las prendas de lino vuelven pisando fuerte. Y es que cada año el lino adquiere un mayor protagonismo entre las colecciones de algunas de las marcas referentes como Alberta Ferreti, Brunello Cucinelli o Brioni, quienes ya nos anunciaron esta tendencia en la semana de la moda, en sus respectivas colecciones que el lino volvía aún con más fuerza a nuestras vidas. Si primero nos enamoramos de los pantalones de lino estampados de Zara, ahora de estos de rebajas de SlowLove.

Pantalón con cintas de croche, de SlowLove (rebajado a 24,99 euros)

Un pantalón de croché de lo más especial con cintas de croché incrustadas que Sara Carbonero ha combinado con un bañador y una camisa de manga corta con estampado de rayas.