No vamos a esperar al Black Friday (porque se agotará antes) para comprar el conjunto burdeos de Parfois que Rocío Osorno ya ha estrenado

No es la primera vez que te decimos que todo lo que lleva Rocío Osorno se agota, sobre todo si es de Zara, en esta ocasión la influencer nos ha sorprendido con un conjunto de Parfois que estamos seguras de que causará el mismo furor entre sus seguidoras (nosotras incluidas) que la falda de terciopelo que ha agotado sin ni siquiera tener en su armario o los pantalones vaqueros que mejor sientan. Y es que si algo hemos aprendido de seguir a Rocío en redes es a no esperar ni al Black Friday si hay alguna prenda que nos gusta y ella la tiene en su colección. Cuando hace una semana Parfois lanzó la tan esperada colección por las que más saben de moda con la diseñadora e influencer Gala González, todas sabíamos que sus prendas iba a volar, pero no contábamos con el factor extra de que Rocío Osorno los tuviera en su radar, lo cual como te venimos diciendo incrementa proporcionalmente las probabilidades de que cualquier cosa se agote.

El idilio de la sevillana con el burdeos esta temporada está siendo de nuestros favoritos, primero la vimos con varios abrigos en diferentes tonalidades, pero sin salirse de la gama cromática del burdeos y hace un par de semanas nuestra obsesión alcanzó niveles que ni sabíamos cuando la vimos combinar el omnipresente burdeos con prendas en crema, y ahora esto, está claro que si hay un color que le está haciendo frente al negro estos meses ese es sin duda el burdeos, que tantas celebrities, e influencers estás llevando a la calle y que muy pronto se convertirá en el rey indiscutible de los outfits más navideños. Pues bien, si como nosotras no piensas esperar a que el Black Friday agote el conjunto más sofisticado y en tendencia de Rocío Osorno, sigue leyendo te contamos todos los detalle que te harán caer en la tentación de añadir a la cesta de la compra.

Blazer de traje estructurado, de Parfois (59,99 euros)

Blazer de traje estructurado Parfois

Una chaqueta tipo blazer de la colección Gala x Parfois en color burdeos con entallado en la cintura que se convertirá en la estrella de innumerables looks de cara a las fiestas.

Falda corta con bolsillos, de Parfois (45,99 euros)

Falda corta con bolsillos Parfois

Esta falda corta a conjunto con la blazer de la colección de Gala x Parfois con corte recto es ideal para que la lleves con medias negras y botas altas a la oficina ahora en diciembre o a tus eventos más especiales de finales de año.

Botas altas de piel con hebillas, de Parfois (119,99 euros)

Botas altas de piel con hebillas Parfois

Para rematar el look burdeos de blazer y falda, unas botas altas como estas con tacón kitten, acabado en puntera y detalle de hebillas tanto en la parte superior como el empeine convertirán a estas botas en tu mejor aliado desde hoy hasta bien entrada la primavera.

Otro look de Rocío Osorno tan sencillo, como versátil y favorecedor, creo que ya hemos perdido la cuenta de cuantas nos ha influenciado la sevillana con sus estilismos este año. ¿Y tú te vas a hacer con él estos días o esperarás al Black Friday?