Rocío Osorno agota el mono de Zara más sofisticado que todas querríamos para nuestras cenas de Navidad

El poder de Rocío Osorno para agotar prendas de Zara no deja de sorprendernos, después de unos días sin subir contenido por la catástrofe de la DANA, la sevillana ha vuelto a la carga desde el mayor respeto a todas las familias afectadas y con un look que será perfecto para las cenas de Navidad que se acercan sigilosamente. Si ha sido ver a Rocío y sentir un flechazo absoluto por el mono que esta lleva tenemos malas noticias, el mono en cuestión ya no está disponible en la web de Zara, aun así estamos visualizando que lo repongan más pronto que tarde de cara a las fiestas. De todas maneras, te aconsejamos que eches un vistazo en tu tienda más cercana, ya que puede haber posibilidades de que lo encuentres en alguna percha si es así no te lo pienses dos veces, un mono como este, te hará el look en diciembre y no solo eso, con su carácter sencillo y elegante te lo podrás poner una y otra vez jugando con los accesorios.

Los monos son una de las prendas más acertadas de cara a cualquier evento, pero más aún si cabe para las Navidades, con tal cantidad de eventos desde cenas de empresa, encuentros con amigos y familiares, puede ser toda una odisea combinar los mil y un outfits que llevaremos el próximo mes, ahí es donde entran los monos, una prenda sola y tienes el look resuelto luego es cuestión de jugar con los accesorios, y voilà, tendrás un lookazo elegante y sin esfuerzo. E incluso lo podrás reciclar para varios eventos con diferentes grupos de invitados, por ejemplo un mono en tonos oscuros sin mangas como el de Rocío podría ser perfecto con unos taconazos, accesorios dorados y un abrigo peluche para tu cena de empresa, asimismo, lo podrías llevar para la comida de Navidad con tu familia con unas bailarinas joya o de terciopelo, accesorios minimalistas y blazer.

Mono volumen drapeado limited edition, de Zara (99,95 euros)

La influencer sevillana ha combinado este espectacular mono de Zara con detalles que marcan la diferencia como un cinturón de piel negro muy al estilo cowboy con flecos infinitos y una original hebilla dorada, unos pendientes también dorados estilo geométrico, un par de 'stilettos' básicos en negro con acabado como de ante, un bolso de mano también en negro con detalles dorados de Saint Laurent.

Además del look todo al negro y dorado de Rocío Osorno donde el mono de Zara ha sido el protagonista absoluto, tanto su peinado como su maquillaje nos parecen de lo más acertado para conseguir un estilismo sofisticado y sin excesos, el moño alto con flequillo despeinado aporta ese aire très chic que nos chifla mientras que el maquillaje en tonos nude y con un ligero delineado son la guinda perfecta.