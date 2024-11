De Eugenia Osborne a Laura Escanes, los mejores y más invernales looks de la premier en Madrid de 'Vaiana 2'

¿Se te ocurre un plan mejor en una mañana de sábado fría que ir a ver en primicia la nueva película de Disney, 'Vaiana 2'? Pues eso ha sido básicamente lo que muchos famosos han hecho esta mañana en Madrid. El evento, celebrado en un conocido cine del centro de la capital, ha reunido a rostros tan conocidos como Eugenia Osborne, Laura Escanes o Marta Pombo, entre otras, quienes no quisieron perderse la oportunidad de disfrutar de esta esperada secuela que promete conquistar tanto a pequeños como a mayores. La alfombra azul desplegada en la entrada se convirtió en un desfile de estilo invernal, donde los abrigos oversize y los jerséis de punto se llevaron todo el protagonismo. Aunque el foco principal era el estreno de la película, no hay nada que más nos guste de este tipo de eventos que analizar los looks de las celebrities, quienes no dudaron en llevar sus mejores estilismos para combatir el frío madrileño con mucho glamur.

Marta Pombo, por ejemplo, acudió con su hija y su look cómodo, pero chic parecía pensado para equilibrar practicidad y estilo. Eugenia Osborne, siempre fiel a su elegancia natural, decidió optar por un estilismo más sobrio, pero no por ello menos impactante. Mientras tanto, Laura Escanes brilló con una combinación que fusionaba las texturas más de moda con ese aire effortless que tanto le caracteriza. Estos han sido los mejores y más invernales looks que hemos visto en la premier de 'Vaiana 2' en Madrid.

Eugenia Osborne

Eugenia Osborne en la premier de 'Vaiana 2'. Gtres

Ha sido una de las mejores vestidas de la mañana con un look básico que siempre es un acierto, jersey gris oversize de punto con escote pronunciado en forma de pico, pantalones vaqueros rectos y bolso y calzado en negro.

Laura Escanes

Laura Escanes en la premier de 'Vaiana 2'. Gtres

Fiel a su estilo ecléctico, la influencer ha llevado un abrigo tipo gabardina en acabado piel y color marrón chocolate con una camiseta negra y pantalones vaqueros en color gris desgastado y las zapatillas por la excelencia del 2024, las Samba de Adidas.

Marta Pombo

Marta Pombo en la premier de 'Vaiana 2'. Gtres

La mediana de las Pombo ha acudido a la premier con la mejor compañía, una de sus hijas con un look clásico como suele ser propio de ella compuesto por una chaqueta tipo blazer con aires militares en azul marino que ha combinado a las mil maravillas con una blusa de aire coquette en azul bebé, vaqueros de corte recto y botas negras, el toque chic lo pusieron su cinturón marrón de Gucci y el bolso de Louis Vuitton.

Natalia Verbeke

Natalia Verbeke en la premier de 'Vaiana 2'. Gtres

La actriz ha sido otra de las que ha recurrido a los básicos para ser una de las mejores vestidas de la alfombra azul, con un maxi abrigo de paño en color negro, vaqueros anchos con bajo deshilachado y zapatillas blancas. La guinda del outfit la pusieron una blusa blanca con aires boho y un bolso en color burdeos, el accesorio estrella de la temporada.

María Parrado

María Parrado en la premier de 'Vaiana 2'. Gtres

La cantante que ha puesto voz a las canciones de 'Vaiana 2' en su versión en español, además de deleitar a los asistentes a la premier con su voz como hemos podido comprobar en los stories de Marta Pombo, nos enamoró con un traje en color violeta con apliques joya, que bien nos podríamos poner para los eventos navideños que sigilosamente se acercan.

Marta Castro

Marta Castro en la premier de 'Vaiana 2'. Gtres

No hay nada más básico y elegante en otoño que una gabardina beige, y por eso el look de Marta Castro se ha colado entre los mejores de la mañana. La influencer combinó la eterna trench con un jersey en tonos marrones, vaqueros con detalle de bajo abierto, zapatillas tipo Converse en blanco y el bolso 'Speedy' de Louis Vuitton.

Los estilismos de esta premier dejan varias lecciones claras: apostar por prendas de abrigo protagonistas, combinar básicos de calidad y añadir pequeños toques de tendencia son las claves para triunfar en cualquier ocasión. Y tú, ¿con cuál de estos looks te quedas para tu próximo plan de cine?