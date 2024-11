La blazer verde oliva que Ayuso ha metido en su maleta a Corea es la que le vamos a copiar para ser la mejor vestida de 'la ofi' este diciembre

Que todas queremos el armario infinito de blazers de Isabel Díaz Ayuso para ir a la oficina es un hecho, la Presidenta de la Comunidad ha estado todo el otoño regalándonos looks de lo más inspiradores desde la blazer negra que todas tenemos en el armario a otros modelos en tonos más atrevidos, su estilo ha sabido mezclar la elegancia y la versatilidad que exige el ritmo de una mujer profesional. No hay uniforme de Ayuso en otoño sin blazer que no nos haya enamorado, y el último que ha llevado en Corea, durante su visita al Centro de Arte de Seúl para presentar el Ballet español de la Comunidad de Madrid, no iba a ser menos.

La elección de Ayuso para este evento ha sido una impecable blazer en verde oliva, uno de los colores que junto al burdeos está marcando tendencia esta temporada. Pero, fiel a su estilo desenfadado, ha optado por combinarla con un total look en negro debajo y unas zapatillas blancas Converse, el toque perfecto para equilibrar un outfit formal y cómodo al mismo tiempo. Porque si algo ha dejado claro la Presidenta es que ser práctica no está reñido con ser estilosa, y esta elección es una muestra de que incluso en un viaje oficial puede llevar looks que nos inspiran tanto para la oficina como para el día a día.

Lo mejor de esta combinación es su atemporalidad. El verde oliva es uno de los colores estrella del otoño-invierno, capaz de aportar un aire sofisticado sin resultar excesivamente llamativo. Incorporarlo a través de una blazer es una apuesta segura, y Ayuso demuestra que con unas prendas básicas en negro, como un pantalón ajustado y una camiseta, se consigue un resultado elegante y profesional. Y, por supuesto, las zapatillas blancas, un básico en el armario de cualquier mujer, terminan de darle ese aire relajado y moderno que tanto nos gusta. Si hay algo que aprender del estilo de Ayuso es su capacidad para reinterpretar básicos con un giro actual. Una blazer en tono verde oliva como la que ha metido Ayuso en su maleta no solo aporta un toque de color discreto pero en tendencia, sino que además se adapta perfectamente a cualquier escenario, desde reuniones en la oficina hasta afterworks o eventos navideños. ¿El secreto? Mantener el resto del look en tonos neutros para que la blazer sea la protagonista, como bien ha hecho ella. Asimismo, combinar una prenda tan elegante con zapatillas blancas eleva la comodidad a otro nivel y eso es algo de lo que Ayuso sabe bastante.

Ayuso anuncia que los Teatros del Canal acogerán producciones de Corea del Sur para incluirlos en su programación COMUNIDAD DE MADRID Europa Press

¿Cómo llevar el look de Ayuso a la oficina?

Para copiar este look, apuesta por una blazer verde oliva de corte recto o ligeramente oversized, un pantalón de pinzas o unos vaqueros negros y una camisa o jersey de punto básico. Si tu código de vestimenta en el trabajo lo permite, completa el outfit con unas zapatillas blancas clásicas. Si prefieres algo más formal, puedes cambiar las zapatillas por unos mocasines o botines negros.