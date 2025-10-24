Los vaqueros joya de Isabel Preysler en 'El Hormiguero' que ya están agotados y sientan bien a todas las tallas

Isabel Preysler ha vuelto a demostrar por qué sigue siendo un icono de estilo a sus 74 años.La socialité acudió a El Hormiguero para presentar sus esperadas memorias y, como era de esperar, su look no pasó desapercibido. Con su elegancia innata y esa capacidad de reinventarse sin renunciar a su esencia, Preysler apostó por una de las prendas más especiales de su armario: los vaqueros joya Trinidad de Redondo Brand, una pieza que ya causó sensación a comienzos de año y que, desde entonces, se ha convertido en objeto de deseo (y agotado) entre las amantes de la moda española.

Los vaqueros joya más buscados, firmados por Jorge Redondo

La prenda elegida por Isabel pertenece a Redondo Brand, la firma española dirigida por el diseñador extremeño Jorge Redondo, una de las favoritas tanto de su hija Tamara Falcó como de las prescriptoras de estilo nacionales. Estos vaqueros, conocidos con el nombre de Trinidad, están confeccionados en denim azul con un patrón de talle alto y pernera ancha que estiliza la figura y se adapta a todo tipo de siluetas.

Lo que los convierte en una auténtica joya son sus bordados a mano con cuentas de cristal negro, un trabajo artesanal que aporta luz, textura y sofisticación a una prenda aparentemente casual. Isabel los combinó con un top denim de escote barco y mangas abullonadas, logrando un conjunto monocolor que une elegancia y modernidad a partes iguales.

Un look que une generaciones

La aparición de Isabel Preysler en el programa de Pablo Motos confirma que madre e hija comparten no solo elegancia, sino también gusto por las firmas españolas. Tamara Falcó ha lucido en numerosas ocasiones diseños de Jorge Redondo, y su madre no ha dudado en seguir sus pasos apostando por un estilo contemporáneo y femenino.

Los vaqueros de Isabel. Redondo Brand

En esta ocasión, Isabel completó su estilismo con botines negros de punta redonda y su característica melena suelta con ondas suaves, un beauty look natural que potencia su luminosidad. El resultado es un ejemplo perfecto de cómo una prenda denim puede elevarse a su máxima expresión con el toque justo de brillo y el patrón adecuado.

Agotados en tiempo récord

Los vaqueros Trinidad de Redondo Brand tenían un precio inicial de 490 euros y, durante las rebajas, se podían adquirir por 392 euros, aunque actualmente están totalmente agotados en la web de la firma. Una muestra más del impacto que Isabel Preysler sigue teniendo en el universo de la moda: todo lo que lleva se convierte en tendencia, porque cuando los lució a principio de año, consiguió agotarlos.

Con esta nueva aparición televisiva, la madre de Tamara Falcó vuelve a dar una lección de estilo, recordando que el buen gusto no entiende de edad ni de modas pasajeras. Isabel Preysler lo ha vuelto a hacer: ha elevado unos vaqueros a la categoría de alta costura y ha demostrado que la elegancia también puede brillar en clave denim.