Isabel Preysler y el giro de guion inesperado: las mentiras que tumba con su libro

Mucho se está hablando de Isabel Preysler, después de que se haya lanzado a la conquista de las librerías con la publicación de sus memorias. Aunque bien es cierto que la socialité filipina lleva décadas dando mucho que hablar y copando miles de titulares y portadas del papel cuché con sus aventuras amorosas y el revuelo que generan sus hijos. Pero no todo lo que se ha dicho sobre ella es cierto. Es más, hay sucesos que se han narrado hasta la saciedad que, en realidad, nunca sucedieron, así como hay creencias sobre ella que nada tienen de verdad.

La estrella de la semana está generando ríos de tinta sobre lo confesado en su autobiografía. También porque esta noche lleva sus secretos a ‘El Hormiguero’, en una nueva cita con Pablo Motos. Además de suponer una terapia para ella escribir sus secretos, también está siendo todo un descubrimiento para el público conocer algunos detalles inéditos. En sus páginas no solo repasa su apasionante vida, sino también ajusta cuentas con viejos amores y pone en su sitio a amigos y enemigos. Pero, sobre todo, quiere dejar atrás mentiras que se han convertido con el paso de los años en incómodas, pues son muchos los que se las han creído y las replican.

Los mitos y leyendas que Isabel Preysler desmiente

La vida de Isabel Preysler ha discurrido desde los años 70 entre sonadas historias de amor, exclusivas, rumores y desmentidos. Un eterno juego que le ha ayudado a amasar una ingente fortuna y también crear una gran leyenda a su alrededor. Pero no se siente cómoda con todo lo que se dice sobre ella y, mucho menos, con que el público se crea mentiras que, de tanto repetirse, ya se dan por ciertas sin opción a la duda. En su empeño de tumbarlas y eliminar su rastro de una vez por todas, en sus memorias desmiente lo que muchos creen real.

Isabel Preysler y su look más elegante. Gtres

“Se han dicho tantas cosas falsas sobre mí a lo largo de los años, sin que me molestara en desmentirlas, que he decidido hacerlo ahora”, se proponía en conversación con ‘Hola’ cuando promocionaba sus memorias. Así lo ha hecho, al dejar claro, por ejemplo, que nunca el modelaje ha sido su profesión, aunque sí ha desfilado para amigos o con fines benéficos. También se le atribuye una frase que se ha convertido en mítica después de haber sido repetida hasta la saciedad: “Nunca pronuncié la absurda frase a Julio Iglesias que tantas veces se ha repetido a lo largo de cincuenta años: ‘Tendré más portadas que tú’”. Niega haberlo dicho, no que la profecía se hiciese realidad.

Son varias las anécdotas que se cuentan sobre ella y su ruptura de Julio Iglesias, como que dio un espectáculo en el despacho de Jaime Peñafiel con Carmen Martínez Bordiú: “Le pedí a Carmen que esperase y volví a entrar para aclararle mi situación con Julio: ‘Quiero que sepas que llevamos casi un año separados, pero que nadie lo sabe porque no lo hemos hecho público’. Ni lloré, ni protagonicé ninguna de esas escenas que tanto se han contado”. Lo mismo que niega la mala relación entre sus hijos, poniendo el foco en Enrique Iglesias, que no acude a bodas de sus hermanos o reuniones familiares, simplemente porque no le gustan. Sin más. Eso sí, no puede desmentir que entre Enrique y su padre hay muchas diferencias y distancia.

Isabel Preysler, antes de operarse la nariz por segunda vez, junto a Julio Iglesias Gtres

Pero si hay una mentira que le ha dolido mucho esa es la que tiene como protagonista a su hermano, quien murió con 25 años. “La muerte de Enrique fue algo horrible, pero además tuvimos que soportar la publicación en varios medios de distintas hipótesis totalmente falsas sobre las circunstancias que rodearon su trágico final. Se dijo que en aquella habitación de hotel habían encontrado alcohol y restos de droga, algo absolutamente falso, ya que a mi hermano sus amigos le tomaron el pelo porque era abstemio y le apodaban ‘tomate juice’, porque era lo único que bebía cuando salían”.

Pero sobre quien tiene que aclarar mucho es sobre Mario Vargas Llosa. Su relación fue muy mediática, pero su ruptura se trató de llevar con discreción. Fue imposible, pues cuando estllaó la bomba todos tenían informaciones que plasmar, aunque según Isabel Preysler no todas fueron ciertas. Quiere quedarse con lo bonito de su recuerdo sobre el Nobel, pero hay capítulos oscuros. Reconoce que no formaban parte del mismo mundo, pero niega que el escritor fuese infeliz o se sintiese desplazado. También desmiente que pagase 80.000 euros al mes para los gastos de la casa en la que vivían en Madrid. Pero, sobre todo, deja claro que él fue feliz y lo suyo no fue un montaje, algo que le duele mucho escuchar.