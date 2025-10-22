Tamara Falcó el gran apoyo de su madre con el traje más elegante (y rebajado) de su colección: cuesta 278 euros

Tamara Falcó volvió a demostrar por qué es una de las mujeres más elegantes de nuestro país. En la presentación del libro Mi verdadera historia de su madre, Isabel Preysler, la marquesa de Griñón brilló con un look que une dos de sus grandes pasiones: la moda y la familia. Y lo hizo vestida con un traje sastre en color burdeos de su propia firma, TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro, que actualmente se encuentra rebajado a 278 euros (169 euros la blazer y 109 euros el pantalón).

Un dos piezas que derrocha sofisticación

El look de Tamara se compone de una blazer con cinturón de lazada (169 euros) y un pantalón flare de tiro alto (109 euros), ambos confeccionados en un tejido elástico y fluido que garantiza comodidad sin renunciar a la elegancia. El tono burdeos, uno de los colores estrella del otoño, aporta calidez y fuerza visual, mientras que el corte del traje estiliza la figura y realza la cintura de forma muy favorecedora.

Isabel y Tamara. Gtres

La chaqueta, con cuello solapa clásico y cinturón a juego, se adapta perfectamente al cuerpo creando un efecto reloj de arena. El pantalón, con bajo invisible y raya planchada, alarga ópticamente las piernas y aporta ese aire sobrio que tanto gusta a Tamara. En su aparición, la diseñadora lo combinó con un top lencero a juego, que añadía un toque sutilmente sensual al conjunto.

Un look perfecto para eventos de otoño

El conjunto elegido por Tamara Falcó es la definición del ‘working chic’ más elegante: versátil, atemporal y con un toque de tendencia. Es perfecto tanto para una presentación como para una cena formal o incluso para una boda de tarde, combinándolo con accesorios dorados y un bolso de mano estructurado.

El traje de Tamara. TFP

Este traje representa, además, la esencia del estilo de la marquesa de Griñón: femenino pero con carácter, con patrones impecables y tejidos que realzan la silueta. No es casualidad que muchas de sus seguidoras lo hayan convertido en un auténtico éxito de ventas dentro de su colección.

La mejor embajadora de su colección

Tamara volvió a demostrar que no hay mejor embajadora que una diseñadora convencida de su producto. En un día tan importante para su madre, eligió una propuesta de su propia marca, reafirmando su compromiso con un proyecto que lleva su sello personal y que ha consolidado dentro del universo Pedro del Hierro.

Su aparición conjunta con Isabel Preysler —que lució un traje satinado claro con top lencero— fue una auténtica lección de estilo madre e hija: dos generaciones unidas por la elegancia y la discreción, pero con personalidades bien diferenciadas.