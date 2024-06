Anabel Pantoja apuesta por top muy corto y pantalones anchos en un nuevo look premamá para el concierto de Isabel Pantoja en Illescas

Anabel Pantojapresume de embarazo con un look monocromático cómodo y ponible en el concierto de su tía. No cabe duda de que durante este fin de semana hemos tenido la agenda apretada con un sinfín de festivales de música y conciertos. Por un lado, recordemos a Carmen Lomana en el 'Festival Gran Reserva' en Calahorra con el chaleco de flecos que más llevaremos durante la temporada de otoño-invierno 2024/2025. Por otro lado, también Aitana ha arrasado en Starlite con un estilismo sexy y rompedor o Amelia Bono en el concierto de Estopa en Madrid. Es decir, tanto el viernes como el sábado hemos tenido que hacer tetris para disfrutar de cada acontecimiento agendado. Anabel Pantoja no ha dudado ni un segundo de su plan imprescindible para este sábado noche. Claramente, ha asistido de nuevo al concierto de Isabel Pantoja en Illescas, pero con un momento mágico y enternecedor que ha conquistado a todo el mundo, seas seguidor de la cantante o no. Isabel Pantoja ha interrumpido su concierto para llamar al escenario a su sobrina. No obstante, la artista sevillana ha jugado al despiste con la revelación del sexo del bebé de Anabel Pantoja. "Ese aplauso para mi Ana y para mi futuro sobrino-nieto. O sobrina nieta", dijo en pleno espectáculo. Y así fue, Anabel Pantoja se presentó con un estilismo total black muy cómodo e infalible para cualquier ocasión.

Isabel Pantoja ha deslumbrado con un vestido largo, de silueta recta en violeta y repleto de cristales, combinado con un precioso fular de tul y volantes. Anabel Pantoja se ha decantado por un look monocromático de top muy corto y pantalones anchos de tiro bajo para presumir de embarazo. Lo cierto es que es una apuesta segura para todos los eventos u ocasiones, porque cada prenda es ponible con interminables piezas o accesorios. Es decir, lo podemos llevar tanto para disfrutar de un concierto con joyas llamativas y calzado en tendencia (como las cangrejeras de Violeta Mangriñán o unas bailarinas de color llamativo) como con una estética más sport con zapatillas deportivas. Le des un toque u otro, el lookdeAnabel Pantoja para ir al concierto de su tía es el infalible para este verano repleto de festivales de música o espectáculos.

Desde que Anabel Pantoja anunció su embarazo, no hemos parado de ver looks despampanantes y dignos de coger como fuente de inspiración para este verano.