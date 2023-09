El vestido de novia lencero más bohemio del otoño es el de Celina Locks en su boda con Ronaldo en Ibiza

El primer vestido de novia del otoño no es como esperábamos, ni mucho menos. Y nos lo acaba de dejar claro la modelo Celina Locks en su boda con Ronaldo Nazario en Ibiza. El ex futbolista brasileño ha dado el 'sí, quiero' a la modelo brasileña Celina Locks en una íntima y romántica ceremonia religiosa en Ibiza. La pareja ha elegido un enclave mágico como es la isla pitiusa para poner el broche de oro a su historia de amor rodeados de sus familiares y amigos más íntimos. Y nosotras solo nos hemos podido fijar en el vestido lencero de novia de lo más bohemio de Jacquemus. Porque de una novia de otoño nos esperamos muchos vestidos, pero no este. Aunque claro, tampoco nos imaginábamos una boda de otoño en Ibiza. Pero esa es la magia de los enlaces, que sean como cada novio quiere y sueñe, y este es un claro ejemplo de ello. "Hoy reunimos a nuestras familias para una celebración religiosa íntima y así marca el comienzo de una semana de muchas celebraciones", ha escrito la modelo en su cuenta de Instagram junto a una imagen saliendo de la iglesia.

El vestido de novia de la ya mujer de Ronaldo Nazario, Celina Locks, es de la colección de otoño de 2022 de Jacquemus, La Robe Draggiu. Un vestido de novia confeccionado en algodón con detalles de paisley satinados y bordados a mano con bordes sin rematar e hilos sueltos. Pero sobre todo nos ha enamorado su corte, con los hombros al descubierto y cola. Un diseño de lo más bohemio perfecto para una boda en una isla como Ibiza, aunque sea al principio del otoño, nos traslada directamente al verano.

Será este viernes, 29 de septiembre, cuando celebren la gran fiesta con más de 400 invitados que tendrá lugar en la mansión que Ronaldo tiene en Ibiza. Y obviamente nosotras no perderemos detalle de todos los looks.