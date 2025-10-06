Victoria Federica se ha llevado a París la cazadora más viral de Zara (y parece de Saint Laurent)

Victoria Federica no solo domina el street style madrileño, también sabe cómo conquistar la escena parisina con su inconfundible estilo. La sobrina del Rey Felipe VI ha compartido en sus redes una imagen antes del desfile de Balenciaga en Paris Fashion Week en la que aparece con una de las prendas más buscadas de la temporada: la cazadora efecto piel de Zara que se ha convertido en fenómeno viral en TikTok por su aire de lujo y su parecido con los diseños de Yves Saint Laurent.

Con su habitual naturalidad y ese toque effortless chic que la caracteriza, Victoria Federica ha vuelto a demostrar que no necesita grandes gestos para marcar tendencia. En la foto, aparece frente a un espejo luciendo la biker oversize de Zara, de acabado efecto piel, cuello alto y cierre cruzado con cremallera y botones a presión. La prenda, valorada en 59,95 euros, ha causado auténtico furor por su patrón amplio, su textura premium y ese aire “cool” que recuerda a los looks más icónicos de las pasarelas francesas.

La cazadora más viral de Zara (y la más deseada del otoño)

Según la propia web de la marca, se trata de una cazadora de cuello subido con trabillas en los hombros, bolsillos laterales y un acabado que juega con la estética biker clásica. Las expertas en moda ya la han definido como la nueva chaqueta estrella del entretiempo, ideal para combinar con pantalones anchos, faldas midi o incluso vestidos satinados.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

De hecho, TikTok se ha llenado de vídeos mostrando diferentes formas de llevarla, y en cuestión de días se ha posicionado como una de las prendas más virales del momento.

Su estilo recuerda a las icónicas biker de Yves Saint Laurent y al tipo de chaqueta que podría llevar Hailey Bieber. Y no es para menos: su corte estructurado, el volumen de las mangas y la actitud que transmite la convierten en una pieza clave del armario cápsula de esta temporada.

La cazadora de Zara. Cortesía

El sello de estilo de Victoria Federica

Victoria Federica, que se encuentra estos días en París, ha sabido reinterpretar la tendencia a su manera. En lugar de optar por un look motero, ha combinado la cazadora con pantalones oscuros de corte ancho y zapatillas Adidas Samba, logrando un equilibrio perfecto entre comodidad y sofisticación.

Un ejemplo más de cómo la aristócrata consigue llevar prendas asequibles con un aura de exclusividad y tendencia que arrasa en redes. Su estilismo, simple pero rotundo, es una clase magistral de cómo llevar una prenda viral sin perder el sello personal. Porque si algo ha demostrado Victoria Federica es que sabe adelantarse a las tendencias —y cuando ella se pone algo, se agota en horas.

Así que si aún no tienes la cazadora más deseada del otoño, corre: el modelo de Zara ya figura como “coming soon” en la web y promete agotarse en cuanto vuelva a estar disponible. Una pieza que confirma que el lujo no siempre se mide por el precio, sino por la actitud con la que se lleva.