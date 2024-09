De Paula Echevarría a Violeta Mangriñán, las chicas 'pelo Pantene' nos enseñan cómo combinar el color blanco en otoño

¿Quién dijo que el color blanco solo es para verano? Pues Paula Echevarría y Violeta Mangriñán nos acaban de demostrar que no es así con sus looks de 'chicas pelo Pantene'. Tan blancos como las nubes del cielo, los looks blancos de este Otoño Invierno 2024/2025 son para auténticas reinas de la nieve. Es decir, las más elegantes. Abandonados el lino y el algodón, los pantalones blancos se convierten en los favoritos del invierno. Perfectos con tonos crema, pero también con tonalidades más atrevidas. Y Violeta nos ha demostrado que hasta lo puedes combinar con una falda de lentejuelas dorada.

Vestir de blanco de pies a cabeza. Las estrellas del Street Style de la Semana de la Moda de Copenhague de esta temporada confirmaron nuestra duda. Los asistentes a los desfiles expresaron su apoyo a los conjuntos blancos y monocromáticos, llevando desde chalecos blancos de lino y chanclas de plataforma hasta pantalones blancos plisados y acogedores suéteres blancos de punto. Esta es una fórmula en la que se puede confiar para llevar el clásico blanco de la mano con las tendencias de la temporada. Y Paula Echevarría y Violeta Mangriñán nos lo han dejado claro.

Violeta Mangriñán con camisa blanca y mini falda de lentejuelas doradas.

Violeta y Paula. @pelopantene

Paula Echevarría ha apostado por la firma argentina de la diseñadora María Gorof. Se trata de un top palabra de honor con escote y pantalón palazzo, ambas prendas en color blanco. Gorof es una de las firmas más influyentes de Argentina, fusiona elegancia e irreverencia. Recién aterrizada en España, Paula es una de las primeras celebrities en lucir la firma en nuestro país como ya hizo en su día con Michael Costello antes de desfilar para él este fin de semana en MBFW Madrid.

Y lo mejor de todo es que un conjunto totalmente blanco puede incluir bases de armario que te lleven directamente al otoño: piensa en camisas blancas, pantalones entallados y vestidos estilo slip. Para crear un look de color blanco, las camisas son un buen punto de partida.