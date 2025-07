No volveré a la oficina hasta finales de agosto, pero estos son los shoppers que valen la pena comprar en rebajas

Correo desinstalado, armario de looks para ir a trabajo cerrado y modo Out Of Office activado. Mis vacaciones comienzan ahora y no volveré hasta finales de agosto, pero mi faceta como editora de moda no descansa del todo, por lo que, aunque ya estemos en la recta final de las rebajas, he encontrado algunos chollos que no he podido pasar por desapercibidos. No hablo ni de vestidos fresquitos ni tampoco de las sandalias planas más cómodas, sino de los bolsos shoppers que más amortizamos día tras día para meter el ordenador, el neceser o todos los 'por si acasos'. Y, obviamente, antes de desconectar del todo, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos seleccionado los modelos que sí merecen la pena invertir.

Los bolsos son un complemento que no puede faltar en tu fondo de armario en ningún momento del año. Además de formar parte de los looks de oficina (y, por supuesto, una manera de elevarlos), son todo un botón de emergencia para cuando necesitamos ir a cualquier sitio con muchísima carga o cosas. Siendo totalmente sincera, normalmente ponemos nuestra atención a renovar el bolso de confianza en septiembre por la vuelta a la oficina o la vuelta al colegio. Sin embargo, esta vez hemos decidido adelantarnos todo un mes para que no se nos pierda de vista todos los diseños que hemos descubierto en marcas de gran calibre como Zara, Mango, H&M o Parfois. Por lo que, si todavía no te lo habías planteado, este artículo es toda una señal para que te deshagas del clásico bolso al que tienes muchísimo cariño y que está más que utilizado por algunos de los que, a continuación, vamos a presentaros. Algunos de ellos son perfectos para las últimas semanas de verano, dado su tejido o estampado, y otros para utilizar los 365 días del año. Por lo que, nosotros te mostramos y tú eliges.

Los 8 shoppers perfectos para la vuelta a la oficina

Como decíamos, los shoppers son una compra asegurada, así como una inversión a hacer, puesto que los solemos utilizar 24/7. Ahora bien, no hablamos de modelos cualesquiera, sino de aquellos más modernos que ayudan a complementar nuestra forma de vestir o, bien, aquellos que nos permiten su combinación con absolutamente todo sin ninguna complicación. Desde los más rebajados hasta los de nueva temporada de acuerdo con las tendencias actuales. Hemos seleccionado 10 shoppers perfectos para la vuelta a la oficina este septiembre (o quien tenga que volver antes).

Shopper trenzado, de Parfois (rebajado a 70 euros)

Shopper trenzado. Parfois

Shopper doble asa, de Zara (rebajado a 10 euros)

Shopper doble asa. Zara

Shopper detalle hebilla, de Mango (rebajado a 13 euros)

Shopper detalle hebilla. Mango

Shopper flecos, de Even&Odd (rebajado a 16 euros)

Shopper flecos. Even&Odd

Shopper de efecto ante, de Sister Jane (rebajado a 57 euros)

Shopper de efecto ante. Sister Jane

Shopper chocolate, de Lefties (rebajado a 4 euros)

Shopper chocolate. Lefties

Shopper denim, de Pull&Bear (rebajado a 16 euros)

Shopper denim. Pull&Bear

Shopper con asas estampadas, de Jo & Mr. Joe (rebajado a 35 euros)

Shopper con asas estampadas. Jo & Mr. Joe

¿Con cuál te quedas? Una decisión difícil cuando estamos hablando del bolso para comenzar una nueva rutina. Sobre todo, tengamos en cuenta tanto la capacidad como la comodidad.